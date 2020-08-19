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Рональд Куман стал главным тренером «Барселоны»

Куман стал главным тренером «Барселоны»
Дмитрий Росип
Одним ударом Куман обессмертил себя в Каталонии. Главное о новом тренере «Барселоны»
Уж ему-то точно обеспечена народная поддержка на «Камп Ноу».
Футбол / Испания 0

Рональд Куман официально стал главным тренером «Барселоны» после увольнения Кике Сетьена. Нидерландский специалист подписал контракт с каталонским клубом на два года, сразу же назвав «Барсу» клубом мечты. С ним он уже добился неимоверных высот в качестве игрока. Теперь Куман хочет повторить успех, но уже в качестве наставника команды. Выделили 10 главных фактов из биографии нового главного тренера сине-гранатовых.

Представитель футбольной семьи

Эрвин и Рональд Куманы

Эрвин и Рональд Куманы

Фото: VI Images via Getty Images

Куман родился в футбольной семье. Его отец Мартин Куман играл на позиции защитника за голландские «Блау-Вит», «Гронинген» и «Херенвен». Старший брат Рональда, полузащитник Эрвин Куман, тоже был игроком «Гронингена» и других нидерландских клубов. Одна из трибун стадиона «Еуроборг» даже названа в честь Мартина и двух его сыновей. Братья Рональд и Эрвин Куманы дебютировали за сборную Нидерландов в один день, проиграв в товарищеском матче сборной Швеции (0:3).

Победитель Евро-1988 в составе сборной Нидерландов

Рональд Куман в форме сборной Нидерландов

Рональд Куман в форме сборной Нидерландов

Фото: Peter Robinson/EMPICS via Getty Images

Уже через пять лет после дебюта за сборную Куман стал чемпионом Европы, обыграв в финале сборную СССР со счётом 2:0. Рональд вместе со своим братом Эрвином вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч. В том розыгрыше Евро-1988 нидерландский защитник забил важный гол с пенальти в полуфинальном матче в ворота ФРГ, благодаря чему сборная Нидерландов оказалась в финале турнира. УЕФА даже включил футболиста в состав символической сборной по итогам чемпионата Европы 1988 года.

В «Барселоне» Куману дали прозвище Снежок

Рональд Куман

Рональд Куман

Фото: VI Images via Getty Images

После перехода в «Барселону» в 1989 году Куман получил прозвище Снежок или Снежинка. На тот момент в зоопарке Каталонии проживала под таким же прозвищем горилла-альбинос. Болельщики сине-гранатовых сразу же обратили внимание на светлые волосы голландца и решили дать ему такое же прозвище.

Принёс каталонцам первый трофей Лиги чемпионов в истории

Рональд Куман принёс «Барселоне» первый Кубок чемпионов

Рональд Куман принёс «Барселоне» первый Кубок чемпионов

Фото: David Cannon/Getty Images

Карьера Кумана в «Барселоне» выдалась на славу. Главный тренер Йохан Круифф пробовал игрока на позиции полузащитника, но всё же опять возвращал в оборону. В составе каталонцев Рональд стал четырёхкратным чемпионом Испании и принёс клубу первый трофей Лиги чемпионов. В финальном матче Кубка европейских чемпионов 1992 года он забил победный мяч со штрафного удара на 112-й минуте в ворота итальянской «Сампдории» (0:0, 1:0 в д.в).

Один из самых результативных защитников и мастер штрафных ударов

Знаменитый штрафной удар Рональда Кумана (в оранжевом)

Знаменитый штрафной удар Рональда Кумана (в оранжевом)

Фото: Ross Kinnaird/EMPICS via Getty Images

Нидерландец закрепил за собой звание одного из самых результативных защитников мира. За всю карьеру он забил 252 гола в 763 матчах за клубы и сборную. Куман стабильно отправлял мячи в ворота в каждом третьем матче. К тому же в бытность футболистом он прекрасно исполнял штрафные удары. А в 1994 году в товарищеском матче сборных Нидерландов и Туниса Рональд забил гол прямым ударом со штрафного с 44 метров.

Дважды признавался лучшим футболистом Нидерландов

Рональд Куман (в центре)

Рональд Куман (в центре)

Фото: VI Images via Getty Images

В 1987 и 1988 годах Куман удостаивался звания лучшего футболиста страны, успешно выступая за голландский ПСВ. В составе нидерландского гранда Рональд выиграл Кубок европейских чемпионов 1988 года, обыграв в финале по пенальти португальскую «Бенфику» (0:0, 6:5 по пен.). А уже спустя месяц Куман со сборной стал чемпионом Европы. Эти два достижения принесли игроку звание лучшего футболиста страны, даже несмотря на изумительный по красоте гол Марко ван Бастена.

Выступал в составе трёх главных голландских клубов

Рональд Куман в составе «Аякса» — игра с «Фейеноордом»

Рональд Куман в составе «Аякса» — игра с «Фейеноордом»

Фото: VI Images via Getty Images

Куман весьма успешно выступал в составе трёх главных клубов Нидерландов. В «Аяксе» он стал чемпионом страны в сезоне-1984/1985, а уже в следующем году взял с клубом Кубок Нидерландов. В ПСВ футболист провёл три года, но за это время добился впечатляющих результатов, став трёхкратным чемпионом страны, двукратным обладателем Кубка и победителем Кубка европейских чемпионов. А вот в «Фейеноорде» Куман завершал карьеру, став только вторым футболистом, который играл за все три ведущих голландских клуба.

Ранее уже работал в тренерском штабе каталонцев

Рональд Куман и Луи ван Гал

Рональд Куман и Луи ван Гал

Фото: VI Images via Getty Images

В 1998 году Кумана пригласил в свой тренерский штаб главный тренер «Барселоны» Луи ван Гал. Однако голландский тренер так и не смог привить клубу свою философию и регулярно подвергался критике со стороны болельщиков и прессы. «Барселона» никак не могла выиграть Лигу чемпионов, и в 2000 году ван Гал решил уйти из каталонского клуба. Вместе с ним «Барселону» покинул его помощник Рональд Куман.

Ради «Барселоны» ушёл с поста главного тренера сборной Нидерландов

Рональд Куман — главный тренер сборной Нидерландов

Рональд Куман — главный тренер сборной Нидерландов

Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Нидерландец так хотел стать главным тренером каталонского клуба, что ради этого оставил аналогичный пост в сборной. Вместе с Нидерландами Куман стал финалистом Лиги наций УЕФА 2019 года, но в решающем матче его команда уступила с минимальным счётом Португалии — 0:1. Несмотря на уход из сборной, Рональд уверен, что Нидерланды ждёт большое будущее.

«Для меня было честью тренировать сборную Нидерландов. Последние два с половиной года я делал всё, что мог, чтобы добиться успеха с оранжевыми. Я с гордостью смотрю на то, чего мы вместе достигли за этот период. У сборной Нидерландов большое будущее, я в этом уверен», — сказал тренер.

Пятый нидерландский тренер в истории «Барселоны»

Рональд Куман и Йохан Круифф

Рональд Куман и Йохан Круифф

Фото: VI Images via Getty Images

Куман стал пятым нидерландским тренером в истории «Барселоны». До него каталонский клуб тренировали знаменитые соотечественники Ринус Михелс, Йохан Круифф, Луи ван Гал и Франк Райкард. Особых успехов с клубом добился Круифф, который сумел создать собственный стиль игры, став одним из самых успешных тренеров за всю историю «Барселоны». Теперь на это звание будет претендовать его ученик Рональд Куман.

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