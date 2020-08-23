«Тебе платим, закрываешь рот и играешь!» Мощный ответ Ивелина Попова «Ростову»

В последние дни «Ростов» не так часто и громко проявлялся в информационном поле, как в конце прошлого, скандально-коронавирусного сезона. И вот на юге снова бомбануло. Теперь уже экс-капитан команды Ивелин Попов внезапно разродился эмоциональным письмом в адрес бывшего работодателя. Грамотно составленный текст со сложными оборотами наводит на мысль, что в его написании болгарскому футболисту подсобили российские товарищи, но сути дела это не меняет. Подлинность аккаунта Попова в «Инстаграме» сомнений не вызывает, а в случае взлома и несанкционированного размещения поста нам бы об этом уже сообщили – если не сам Попов, так пресс-служба «Сочи», его нового клуба.

Подобного рода манифесты в Сети настолько редки, что приведу его целиком. С сохранением орфографии и пунктуации автора (или группы авторов).



«Уважаемые болельщики. Пришло время сказать и свою правду в связи с ситуацией. Никто не хочет уходить с места, где ему хорошо, тем более поучаствовав и добившись с командой такого хорошего результата. Да, я сложный человек в плане того, что не могу сидеть, терпеть и молчать, если замечаю, что в семье что-то начинает происходить не так.



Люди меняются и перестают ценить своих не только после поражения, но и в большинстве случаев после хороших результатов. Полностью понимаю, сколько грязи выливаться будет на меня, ну лучше умирать один раз, как мужик, чем сидеть и терпеть, как мышка. Не верьте в то, что я вёл переговоры за спиной клуба. Моя семья полностью устроила свою жизнь в Ростове, и все мы думали, что я завершу карьеру здесь. Не верьте, что я ухожу из-за денег. Как сказал лично мне президент клуба Арташес Арутюнянц, «ты дикий человек, как так за меньше денег уходить будешь». Да, деньги важны, но не важнее, чем честь и достоинство.



Не верьте, что я уходил из-за замены. Если посмотрите на мою профессиональную жизнь, никогда не боялся конкуренции. Наоборот, когда конкуренция честная, я готов бороться и доказывать полностью. У меня было несколько разговоров с тренером, и мне дали понять, что «капитан» — это просто слово: «Тебе платим денег, закрываешь рот и играешь!» Прошу прощения у всех, но, как человек и как капитан, который должен защищать интересы команды и коллектива, я никак не могу совместить это слово с мой моралью и «сложным характером».



От всей души желаю удачи всем ребятам в Лиге Европы, а вам хочу сказать, что время расставит всё по местам. Не будем прощаться, а скажем «до свидания». Уверен, когда-нибудь будем снова вместе. P.S. За полтора года уходит пятый капитан, задумайтесь".

Что же так задело импульсивного болгарского легионера? К сожалению, попытки достучаться до него самого через мессенджеры успехом не увенчались. Сообщения до адресата доходили, но оставались без ответа. Видимо, на данном этапе добавить к написанному Ивелину нечего. Либо просто боится наговорить лишнего – вдобавок к уже опубликованному.

Валерий Карпин и Ивелин Попов Фото: РИА Новости

Трудно найти причины эмоциональной вспышки Попова и в сухом, лаконичном утреннем комментарии президента «Ростова». «Ивелин Попов изъявил желание продолжить карьеру в другом клубе, — сообщил Арташес Арутюнянц пресс-службе «Ростова». — Мы с «Сочи» совершили хорошую сделку. Мы давно хотели, чтобы Полоз вернулся в «Ростов». Летом 2019 года не получилось, сейчас Дмитрий возвращается на полноценный контракт».

Возможно, что-то обидное было сказано футболисту непублично, наедине либо по телефону, но это всё из области догадок. «Ростов» вообще в этом плане весьма специфичная организация: открывается перед прессой, как правило, только тогда, когда ему это нужно и/или выгодно. Доносить свои мысли до внешнего мира ростовский менеджмент предпочитает через пресс-службу, смысл существования которой исключает острые или просто не совсем своевременные вопросы.

Зато из зимних запросов «Чемпионата» на интервью с игроками/тренерами/руководством/хоть кем-нибудь «Ростов» не удовлетворил ни одного. После бурного выступления Попова стало немного понятнее почему. Ребята там собрались непростые, с характером. Как бы лишнего не наговорили. Хотя в эпоху соцсетей запреты на общение уже выглядят безнадёжным анахронизмом. Захотят высказаться – выскажутся. Как только контракт закончится, а вместе с ним угроза штрафа.

Сергей Песьяков, Валерий Карпин и Ивелин Попов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

К чести «Ростова», на заявление Попова он отреагировал оперативно. Устами главного тренера. «Могу сказать то, что знаю, — сообщил Валерий Карпин клубной пресс-службе. — Мне известно, что Ивелин пришёл и сказал, что не может не играть каждый матч по 90 минут. Я ему сказал, что в «Ростове» такого не будет, у нас ни один игрок не будет играть по 90 минут все матчи – это раз. И второе – мне никогда никто не будет говорить, кто, когда и сколько должен играть. Если он не готов к такому повороту событий, мы всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не будет. Это сказано всем игрокам. Кого-то что-то не устраивает – можете обращаться в клуб и решать с клубом контрактные вопросы. Каждый пусть сам расценивает слова. Если он говорит, что должен играть 90 минут в каждом матче, мне нечего сказать. Сказал, пока я тренер «Ростова», при мне такого не будет ни с одним игроком. Будь то Ивелин Попов, будь то Роман Ерёменко, будь это кто угодно».



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