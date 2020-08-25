Дублёр Акинфеева засверкал в РПЛ. Помазун сделал правильный выбор — в пользу футбола

Голкипер ЦСКА Илья Помазун ещё перед началом сезона отправился в Екатеринбург в аренду. В первых двух турах наблюдал за игрой “Урала” со скамейки запасных. Присматривался. А как вышел на поле, так и начал тащить. В третьем туре взял “игрока матча” против «Локомотива», а спустя пару дней сделал “сухарь” против «Краснодара». Каково это, годами быть сменщиком Акинфеева и почему Помазуна отправили в аренду только сейчас? Давайте разбираться.

Футбольная семья. Отец — бывший голкипер «Спартака»

Илья Помазун — сын известного в прошлом советского голкипера. В составе сборной СССР Александр Помазун становился чемпионом Европы среди юношей (1990) и бронзовым призёром молодёжного ЧМ — 1991. На клубном уровне у голкипера сложилось не так успешно: всего одна золотая медаль в составе «Спартака». Хотя и её могло не быть: изначально Помазун-старший должен был перейти в другой московский клуб — ЦСКА. В составе красно-синих Александр должен был стать первым номером после отъезда Харина. Не договорились по одному пункту.

«Вообще-то ехал в ЦСКА, даже предварительный договор был, — рассказывал Помазун в интервью официальному сайту «Арсенала». — Приезжаю на вокзал, встречает меня главный тренер «армейцев» Геннадий Костылев, а рядом с ним помощник Олега Романцева – Александр Тарханов. Тарханов сразу спросил: «Ты куда? В ЦСКА или к нам?» Поехали сперва в офис “армейцев” на Песчанку, Тарханов с нами. С ЦСКА сошлись по всем пунктам, кроме одного. Костылев меня звал в эту команду, только у него я там играть и хотел. Сказал сразу: «Костылева снимаете, мой контракт автоматически недействителен». Юристы клуба колдовали часа три, но как прописать такой пункт, придумать не смогли. Спускаюсь вниз по лестнице, там Тарханов ждёт. Сели в машину и в Тарасовку. Так я оказался в «Спартаке».

Александр как знал что-то. Вскоре Костылева убрали из клуба. Но Помазун в это время уже был в «Спартаке». Начало было радужное: матчи на ноль и признание болельщиков. Но затем пошли неудачи в еврокубках… «Армейские» болельщики со стажем наверняка помнят то самое злосчастное столкновение, после которого Валерию Минько пришлось удалить почку. Оно произошло как раз с Помазуном.

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Весной Александр плотно присел на лавку, наблюдая как играет Стауче. В дебютный сезон в “Спартаке” Помазун стал чемпионом России, но твёрдо решил покинуть клуб.

«Я и чемпионом России себя никогда не ощущал, — вспоминал Помазун. — Провёл за «Спартак» считанное количество игр. Помню, как только пришёл в стан красно-белых, сразу попал под дисквалификацию за неявку в национальную сборную Украины. Дали 6 матчей. После я уже доигрывал чемпионат, вышел в Лиге чемпионов. Тогда со Стауче вместе работали, Черчесов из «Спартака» уже уехал».

Александр Помазун Фото: arsenaltula.ru

Многие клубы хотели видеть Помазуна в составе, но футболист выбрал калининградскую «Балтику», которую вскоре возглавил его первый тренер Леонид Ткаченко. В сезоне-1996 Помазун установил рекорд России, отстояв на ноль 16 матчей в чемпионате. Спустя пару лет Александр проиграл конкуренцию за место в воротах. Следующим клубом вратаря стал «Торпедо-ЗИЛ». В сезоне-1999 он не пропускал 810 минут — об этом рекорде долго трубили газеты. В 2000-х Александр получил серьёзную травму, а неудачные операции так и не дали вернуться на прежний уровень.

С 2010 года Александр Васильевич трудится тренером вратарей. Долгое время работал в тренерском штабе тульского «Арсенала». На сегодняшний день тренирует голкиперов в клубе «Химик-Арсенал».

По стопам отца: «Это всё гены»

Илья Помазун родился в Калининграде в бытность отца игроком «Балтики». Спустя два года после рождения сына семья оказалась в Москве. После непродолжительного выступления за «Торпедо-ЗИЛ» Александр Васильевич продолжил путешествие по городам, тогда как семья осталась в столице: к тому времени Илья уже начал заниматься футболом. «Это всё гены», — объяснил свой выбор Помазун-младший.



Илья с удовольствием вспоминает совместные прогулки с отцом вдоль стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Как-то раз мальчишка обронил: «Я хочу стать футболистом». Назад пути не было. Примечательно, что начинал юноша в нападении. В раму встал по случайности: основной кипер заболел, и в ворота отправили самого высокого — Помазуна.

В ЦСКА Илью позвал Валерий Минько. Да-да, тот самый, с кем столкнулся Помазун-старший в 90-х. На просмотре тренеры остались довольны действиями юного голкипера, и после пяти лет в школе «автозаводцев» Илья стал красно-синим.

В 2012 году Илья дебютировал за ЦСКА в молодёжном первенстве против сверстников из «Зенита». После травмы Вячеслава Исупова 15-летнему Помазуну пришлось выходить по ходу игры. Уже на следующий день он сидел в запасе основной команды. Игорь Акинфеев тот матч пропускал из-за травмы, Чепчугов отбывал дисквалификацию, а место в воротах занял другой тинейджер — Сергей Ревякин.

В январе 2013 года Помазун получил тяжелейшую травму — в контрольном матче порвал крестообразные связки. По подсчётам Transfermarkt.ru, на восстановление потребовался 181 день. До 2017 года Илья выступал за молодёжку, с которой не раз участвовал в Юношеской лиге УЕФА.

Ужасный дебют. 0:2 к 13-й минуте

Перед сезоном-2017/2018 Помазун поменял номер: вместо привычного 45-го взял 1-й. Почётная единичка освободилась после ухода Сергея Чепчугова.

Дебют Ильи за основную команду состоялся 6 августа 2017 года в домашнем матче против «Рубина». Акинфеев пропускал встречу из-за повреждения, полученного несколькими днями ранее. И уже к 13-й минуте ЦСКА горел 0:2…



По признанию голкипера, перед игрой его буквально трясло. Совладать с нервами удалось не сразу. «Армейцы» проиграли — 1:2.

«Думаю, мы проиграли матч в первые 10 минут, — констатировал Гончаренко. — Мы должны были больше помочь Помазуну. А мы на второй минуте на ровном месте заработали угловой. Могли больше помочь ему в защите».

Команда всячески подбадривала молодого голкипера после игры. Не остался в стороне и бывший тренер молодёжки Александр Гришин: «После двух ошибок в дебютном матче, конечно, Помазуну будет психологически очень тяжело вылезать из этого состояния. Пожелаю Илье не расклеиваться. Потому что на данном этапе он второй вратарь и главная замена Акинфеева. Надо продолжать играть и набираться уверенности”.

Подменить незаменимого. Каково быть дублёром Акинфеева За последнюю пятилетку ворота ЦСКА в официальных матчах защищали только два человека. Молодой воспитанник клуба Илья Помазун стал третьим.

Расстраиваться времени не было. Спустя три дня «армейцы» отправились в Санкт-Петербург на игру против местного «Тосно». Капитан восстановиться не успел. Место в воротах, как и несколькими днями ранее, занял Помазун. На этот раз удача была на стороне красно-синих. Москвичи одержали победу — 2:1. Илья, хоть и пропустил, действовал уверенно.

Еврокубковые приключения: невыход на «Реал» и разгром от «Ромы»

Легендарный матч в «Лужниках» против «Реала» до сих пор перед глазами. Помните, как гениально вышел на поле Георгий Кырнац после удаления Акинфеева? На его месте должен был быть Помазун! Но он восстанавливался после травмы и смотрел игру с трибун.

«Что касается матча с «Ромой», то не забывайте, что у нас ещё есть Помазун, — говорил Виктор Гончаренко после игры. — Мы его сейчас поставим в строй, думаю, что он будет играть в Риме. У него есть неприятная травма, но она позволяет ему играть».

На тренировках к поединку с «волками» готовили Помазуна. Илья вышел в стартовом составе на 50-тысячном Олимпийском стадионе. Спустя время молодой футболист отмечал работу тренера вратарей Сергея Овчинникова. По словам Помазуна, Босс не только подкачал его вратарские навыки, но и научил справляться с давлением. В Риме хозяева забили три безответных мяча в ворота «армейцев». Дубль на счету Эдина Джеко. Несмотря на разгромное поражение, Помазун сделал пару эффектных сейвов, попав в подборку лучших вратарских действий игрового дня.

Права на видео принадлежат УЕФА. Посмотреть видео можно на официальной странице УЕФА в «Твиттере».

«Уверенности эта игра мне обязательно добавит. Главное, чтобы тренер доверял, а дальше будет видно», — отметил тогда Помазун.

Здоровый Игорь Акинфеев — незаменимый человек в ЦСКА. Помазуну ничего не оставалось, как выкладываться на тренировках и терпеливо ждать очередного шанса.

Мог уйти в аренду летом 2019 года, но в ЦСКА отказались приобретать Джанаева

В июле 2019 года интернет взорвала новость о подписании столичным клубом Джанаева. Хоть Сослан и тренировался на сборе «Сочи», после звонка боссов ЦСКА умчал в Москву, а точнее — в Ватутинки. Казалось бы, дело за малым — подписать контракт… Как вдруг поклонники красно-синих взбунтовались. Дело в том, что Джанаев выступал за «Спартак», а для болельщиков это чёрная метка. Руководство ЦСКА прислушалось к фанатам и аннулировало сделку.

«Всё дело в том, что он бывший спартаковец, — рассказывал Бабаев в эксклюзивном интервью «Чемпионату». — Хотя, на мой взгляд, наши фанаты чересчур эмоционально воспринимают эту клубную принадлежность. Правы ли наши болельщики — вопрос другой. Но мы не могли не признавать, что проблема будет. Это был не единственный фактор, но один из существенных. Но в ситуации с Джанаевым, просчитав всё, решили, что не стоит обострять».

Бабаев рассказал всё о трансферах ЦСКА. Мощное интервью гендиректора «армейцев» Про Комличенко, предложение «Зенита» по Марио Фернандесу и влияние фанатов на переходы игроков.

У ЦСКА было несколько предложений из ФНЛ по аренде Помазуна. Но из-за срыва трансфера Джанаева Илья остался в команде.

Капитанская повязка и “сухарь” в Барселоне

Серьёзную практику в родном клубе Помазун зачастую получал в кубковых встречах (за исключением топовых матчей). На игру против «Алании» в сентябре 2019 года голкипер вывел команду с капитанской повязкой. ЦСКА одержал победу (3:1), а Илья после игры не скрывал эмоций: «Я не знал, что буду капитаном. Пришёл в раздевалку, и повязка висела около моей футболки. Конечно, ощущал дополнительную ответственность. Капитан у нас Игорь Акинфеев, и надо было его достойно подменить. Надеюсь, у меня это получилось».

На следующую кубковую встречу в основе снова был Помазун. «Армейцы» вырвали победу у «Уфы» на последних минутах, а молодой голкипер впервые сыграл на ноль за основной состав: «Сам на первом «сухаре» в основе ЦСКА внимания не акцентировал, — рассказывал вратарь пресс-службе клуба. — Главное, что команда прошла дальше в Кубке России! В раздевалке все похвалили, сказали: «Молодец, Помаз!» Здорово, что смогли прервать наконец неудачную серию».

Прошлый еврокубковый сезон ЦСКА провалил. Команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф, и на гостевую игру против «Эспаньола» решено было выпустить Помазуна. «Армейцы» хлопнули напоследок испанцев в Барселоне (1:0), а Илья сыграл очередной матч на ноль.

Аренда в «Урал». Два MVP за две игры

Перед началом сезона Помазун продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2024/2025 и отправился в годичную аренду в екатеринбургский «Урал». «Я понимал, что мне нужно расти в профессиональном плане, — говорил Помазун в интервью клубным медиа. — «Урал» — та команда, с которой мы можем достичь много побед. В ЦСКА все поддержали и пожелали удачи».

В первых двух турах главный тренер екатеринбургского клуба Юрий Матвеев делал ставку на Ярослава Годзюра. Но, видимо, опытный вратарь не впечатлил. Против «Локомотива» в старте вышел Помазун — и своим шансом распорядился блистательно! Несмотря на пропущенный от Фёдора Смолова гол, Помазун наработал на звание лучшего игрока матча.

На игру следующего тура против «Краснодара» в ворота вновь отправился Илья. И снова удачно. 1:0 — и вторая подряд награда MVP матча!

Символическая сборная 4-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева Герои «Сочи» и «Урала», а также лучшие игроки дерби.

Кажется, ближайший матч “Урала” Ярослав Годзюр тоже посмотрит со скамейки запасных. Не для того Помазун уезжал из родного клуба, чтобы пересесть с одной лавки на другую.