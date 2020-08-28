РПЛ ждёт мода на футболистов из Японии и Кореи? «Рубин» и «Ростов» задают тренд

В новом чемпионате, скоротечном и сверхнасыщенном, уже произошло множество интересных событий – их настолько много, что не всегда даже появляется возможность взять паузу и оглядеться, выделить самые интересные истории и уделить время клубам, которые не попадают в элитную категорию.



Вот и по итогам минувшего тура незаслуженно обошли вниманием успехи двух азиатских новичков нашего чемпионата – корейца Хван Ин Бёма и японца Кэнто Хасимото. Оба сделали результат для своих клубов, но поговорить хочется не только о голах, но и о том, насколько интересно они выглядят по меркам РПЛ.

Хван Ин Бём моментально преобразил игру «Рубина». Именно он (а не Макаров) – главный творец победы над «Уфой»

Леонид Слуцкий долго искал оптимальный треугольник в центре поля. Сначала были проблемы с разрушением – в опорной зоне играли Подберёзкин и Коновалов (оба без навыков разрушения). Далее, когда линия переформатировалась на вариант с Коноваловым и Абильдгором в глубине и Йевтичем над ними, возникла нехватка игрока, дающего необходимый объём движения без мяча между линиями, умеющего принимать мячи в сжатом пространстве и разворачивать атаки в нужные стороны. Йевтичу, которого рассматривали на позицию «десятки», удобнее вести игру на позиции второго опорника или опущенной «восьмёрки».



Главные надежды возлагались на Шатова, но первым выстрелил не Олег с его именитой предысторией, а 23-летний корейский полузащитник Хван Ин Бём, приехавший из MLS. Он помог оживить игру ещё в гостевом матче с ЦСКА (дебютном для себя), в частности, увёл от Макарова Щенникова в моменте с победным голом. А второй тайм против «Уфы» стал настоящим искусством. Игрой Хван Ин Бёма хотелось любоваться – она завораживала.



Корейского футболиста отличают две черты, ценнейшие для любого игрока центральной зоны.



Во-первых, он старается никогда не быть закрытым и отрезанным от атаки, всегда меняет позицию, чтобы обеспечивать для партнёров адрес. Его движения направлены во все стороны, в том числе и в глубину. Не так важно, дадут ему передачу или нет, – он делает свою работу, чтобы улучшать общую позиционную структуру.



Во-вторых, Хван Ин Бём перед приёмом мяча обязательно несколько раз крутит головой, чтобы оценить расположение партнёров и соперников и выявить самое перспективное направление атаки. В том числе поэтому у него так много хороших передач вперёд, нацеленных на развитие.



К этим способностям приплюсовываются традиционные для корейцев работоспособность (перед вторым голом «Рубина» он не поленился выпрыгнуть и навязать борьбу чужому центральному защитнику) и техническое оснащение. В игре с «Уфой» он суммарно за тайм выполнил 23 передачи (19 точных), из них восемь были направлены в финальную треть и ещё три – в штрафную.



Смелость, с которой Хван Ин Бём выполнял все свои действия, выглядит редкой для РПЛ (да и вообще в «Рубине» роскошный набор неординарных смелых исполнителей, играющих не в схематичный в футбол: ещё Хвича, Бакаев-младший, Макаров). Главный вопрос: сможет ли игрок сборной Кореи показывать такую же эффективность после адаптации к нему со сторону лиги? Например, как он будет себя чувствовать, если начнут врезаться в корпус, хватит ли ему мощи?



Пока же всего хватает, а Шатов подвисает: Хван Ин Бём выглядит по всем параметрам сильнее и интереснее.

Хасимото вдруг начал забивать в «Ростове», хотя его истинная ценность не в голах

Голы японского полузащитника принесли «Ростову» две подряд победы над «Уфой» и «Уралом», и Валерий Карпин уже успел признаться, что для него эти события стали полнейшей неожиданностью: Хасимото брали вовсе не для голов и результативных действий.



Истинную ценность японца мы могли прочувствовать на фоне РПЛ даже не в последней игре с «Уралом», где он вышел на замену, а в предпоследней против «Уфы», где у него было больше времени. Хасимото – качественный полузащитник для баланса в центре поля. Он надёжен в работе с мячом (обычно точность передач составляет 90%, в «Ростове» до нормы пока недотягивает – 83%), а также имеет навык отрабатывать в переходных фазах и быстро выдвигаться на соперника в фазе прессинга, чтобы исключать вероятность чужой контратаки.



В упомянутом матче с «Уфой» у Хасимото 10 отборов и подборов, из них пять – на чужой половине поля. Потерь при этом набралось всего пять. Рано или поздно Норманна заберут в статусный клуб – и тогда Хасимото станет главным кандидатом на его замену на позиции ключевого опорника. Японец определённо будет набирать, а голы ему в этом помогут.

Кто следующий?

Конечно, не совсем корректно смешивать в одну кучу Японию и Корею, но общего у футболистов из этих стран больше, чем различий. Система подготовки направлена на развитие у игроков высочайшей технической оснащённости (и что в Японии, что в Корее почти все реально круто работают с мячом), а особенности характера, врождённое трудолюбие ускоряют процесс развития и снижают риски адаптации при переезде в новый чемпионат.



В нашем чемпионате было уже немало корейцев и японцев, кто-то из них приживался надолго, кто-то вообще не закрепился и быстро уехал. Когда-то, после чемпионата Европы во Франции, пошла мода на исландцев – из 10 суммарных легионеров из этой страны, прошедших через нашу лигу, шестеро приехали как раз после 2016-го.



А сейчас есть предпосылки к тому, что клубы, засмотревшись на игроков «Ростова» и «Рубина», ещё внимательнее изучат азиатский рынок. Тем более он действительно глубок и разнообразен и не такой дорогой, как европейский.