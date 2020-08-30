Трансфер Миранчука ускорила депрессия у лидера «Аталанты». Иличич просто исчез

Итальянские СМИ называют Алексея Миранчука «вице-Иличичем» — российского полузащитника, по их мнению, берут на смену словенцу, который исчез после рестарта чемпионата. По официально информации, у него мышечная травма, но в Италии больше верят другой версии: у Йосипа серьёзные психологические проблемы.

Для Джана Пьера Гасперини «травма» Иличича стала ощутимой проблемой: за сезон полузащитник стал лидером команды, забивал грандам, оформлял хет-трики и покер в ЛЧ. Главный тренер «Аталанты» сравнил его потерю с отсутствием лучших игроков «Юве», «Лацио» и «Интера».



– Иличич является для нас фундаментальным игроком, – говорил он в июле, – до марта это был его сезон. Он был восхитителен как в Серии А, так и в Европе. Это как «Ювентус» без Пауло Дибала или «Лацио», играющий без Чиро Иммобиле, или «Интер» без Ромелу Лукаку.



Словенец провёл свой последний матч 11 июля, сыграв против «Юве», а после покинул расположение команды. В начале августа здание La Gazzetta dello Sport сообщило, что личный самолет Йличича приземлился в аэропорту Любляны – клуб отпустил словенца домой, чтобы он восстанавливался в родной атмосфере.



Когда он вернётся – неизвестно.

Чтобы заиграть в «Аталанте», Миранчуку нужно стать «волком». Этого требует Гасперини Но если получилось у Пашалича, то почему бы и нет?

В Италии Иличичу диагностировали обессивно-компульсивное расстройство, зачатки шизофрении и биполярки. Его часто мучали острые депрессии



В жизни Иличича случались ситуации, которые ломали футболиста. В 21 год он чуть не закончил с футболом: клуб «Бонифика» обанкротился, он перешёл в «Интерблок», где его сначала держали на скамейке, а потом не хотели отпускать в другой клуб. Когда появился вариант с командой из второй лиги Молдавии, агент его обманул.



– Это был один из самых тяжелых этапов жизни, – вспоминал он. – Мной интересовались в Молдавии, но меня обманул агент, и я остался ни с чем. Две недели я сидел дома, думал о завершении карьеры. В какой-то момент размышлял о работе грузчиком, потому что иногда не ел целый день.



В итоге нашёлся вариант с «Марибором», откуда Иличич переехал в Палермо. Карьера шла в гору, но состояние словенца была непостоянным: по словам жены, он мог быть весёлым и жизнерадостным, а потом в секунду скатиться в истерику.

– Он мог не есть и не пить сутками, не замечать меня и детей, – рассказывала она. – В такие дни я очень боялась его трогать. Он даже говорил о суициде.



Психотерапевт диагностировал у Иличича обессивно-компульсивное расстройство, зачатки шизофрении и биополярного расстройства. Всё это можно подавить лекарствами, но не вылечить.



В 2018 году ситуация обострилась из-за болезни – ему диагностировали тяжёлую форму



бактериального воспаления лимфоузлов с осложнением на челюсть. В течение двух месяцев Йосип находился в больнице – его шея напухла так, что порой он не мог нормально есть и говорить. Словенцу было страшно за свою жизнь – он боялся умереть.



– Я долго не мог забыть, что случилось с Давиде Астори, — признавался игрок в интервью изданию Corriere dello Sport. – Я не мог спать из-за этих мыслей и очень боялся такого же исхода. Я думал: «А что если не проснусь утром? Если не увижу семью?». Порой я даже боялся ложиться в кровать. Для некоторых подобное заканчивается комой, у меня инфекция осталась в лимфоузлах, у других — распространилась по организму.



Для него этот период был тяжёлым испытанием, но благодаря поддержке жены он справился – вернулся на поле и выдал лучший сезон в жизни. Казалось, что депрессию удалось заглушить, но потом началась пандемия.

Фанаты «Милана» сожалеют о выборе Миранчука. В Бергамо довольны сделкой Что пишут в Италии о трансфере российского полузащитника.

Ситуация с коронавирусом в Бергамо сильно ударила по Иличичу. Происходящее вокруг напоминало ему войну



Он родился в Боснии, городе Приедор, который во время вооруженного конфликта боснийцев и сербов оказался одним из эпицентров боевых действий. Отец умер, когда ему было меньше года, а спустя некоторое время мама с двумя сыновьями убежала в Словению.



По её словам, Йосипу в детстве часто снились кошмары о войне, он тосковал по отцу, которого не помнил и не знал, и порой плакал без причины.



– Я не знаю, что означает слово «папа». Это мне объяснили мои одноклассники, – сказал он однажды.



Страхи о войне вернулись этой весной: Бергамо, ставший эпицентром распространения коронавируса в Италии, на несколько месяцев превратился в ад. Эпидемия распространялась так быстро, что людям не хватало мест в больницах, морги были переполнены, крематории не справлялись с потоком тел. Постоянные звуки сирен, количество мёртвых и военные грузовики – всё это сказалось на психологическом состоянии Иличича, пишет Corriere dello Sera.



– Время от времени я звоню ему, чтобы узнать, как он поживает, но сейчас он мне не отвечает, — говорил в интервью изданию Антонио Сивек, переводчик Иличича в Палермо. – Йосип говорил, что его напугала пандемия, но боялся он не за себя, а за своих девочек. Он хочет быть для них отцом, которого у него никогда не было. Все мёртвые напомнили ему о войне…Он не просто расстроен, это страх, который блокирует ему ноги и не даёт играть.



Во время самоизоляции Иличич ни с кем не общался и, судя по всему, плохо питался – как пишет La Gazetta dello Sport, к тренировкам он вернулся с сильным недобором веса и обессиленным.

Его психотерапевт говорил, что Йосип может закончить карьеру. Но по последней информации, он уже приступил к тренировкам



В начале августа журналисты сфотографировали Иличича за разговором с его психотерапевтом, Лукой Гораничем. Зарубежные коллеги после связались с врачом, но он, в силу врачебной тайны, не мог дать интервью и рассказать о всех беспокоящих словенца проблемах. Психотерапевт сказал лишь: есть вероятность, что Иличич больше не сможет вернуться в футбол.



Есть большая вероятность, что его прогноз всё же не сбудется: 10 дней назад La Gazetta dello Sport сообщила, что Иличич вернулся в Италию. Он набрал вес, начал выходить из депрессии и может выйти на поле уже в ноябре.