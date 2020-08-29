Чтобы заиграть в «Аталанте», Миранчуку нужно стать «волком». Этого требует Гасперини

Но если получилось у Пашалича, то почему бы и нет?

Иногда казалось — он не уедет никогда. Который год — одни разговоры. А тут ещё «Локомотив» предложил суперусловия – 12 млн евро зарплаты за 3 года.

Но, значит, он действительно хотел этого — и золотая клетка не прельстила. Вышел из зоны комфорта, чтобы прогрессировать. Мужик.

Будет сложно. Кто бы что ни говорил — нас и в европейских столицах не особо-то знают, а уж в Бергамо и подавно. Надо будет доказывать чуть ли не с нуля.

Но талант Миранчука, его техника и футбольный интеллект неоспоримы. Гол «Краснодару» (получается – последний за «Локо») – высший пилотаж. И «Юве» он забивал – значит, может (именно голы «старой синьоре» и продали Миранчука в Италию).

Видео гола Ал. Миранчука в ворота «Краснодара» собрало 500 тыс. лайков за восемь часов

Главное — как у него сложится с Гасперини. Тренер «Аталанты» — человек своеобразный. Повернутый на футболе. Как Бьелса, Сарри… Многие наши специалисты хотят попасть к нему на стажировку. Андрей Талалаев в недавнем интервью «Спорт-Экспрессу» рассказывал: «С Гасперини невозможно встретиться. Нереально. Даже Игнашевич, у которого в Европе большой игроцкий авторитет, не смог договориться о стажировке — что уж мне? А пообщаться хочется. Ежегодно из «Аталанты» забирают по 3-4 футболиста, за каждого платят по 25 миллионов. Гасперини набирает ноунеймов, которые мгновенно выходят на новый уровень — и год спустя покупают уже их! При этом — дает результат в короткие сроки. Дисциплина фантастическая».

Все, кто работал с Гасперини, в один голос говорят: «Он много требует, с ним очень сложно». Но тут же добавляют: «Он превращает тебя в другого игрока, намного сильнее, чем ты был».

Гасперини нашёл подход к Иличичу, который страдает жуткими депрессиями и из-за этого в 32 года близок к завершению карьеры (Миранчука, похоже, берут на место словенца). К Пашаличу, не заигравшему ни в Англии, ни в «Спартаке».

Пашалич оказался не нужен «Спартаку», а сейчас он делает хет-трик и играет в ЛЧ Как так получилось?

Свою команду Джан Пьеро сравнивает со стаей волков (в раздевалке «Аталанты» даже висит соответствующая картина): «Несколько волков впереди, несколько – в середине, один – позади всех. Те, что впереди – задают скорость. За ними – самые сильные, которые должны защищать стаю в случае атаки. Те, кто в середине, всегда защищены. Еще пять сильных волков сзади – если атака пойдёт с той стороны. Последний – босс, он следит, чтобы никто не отстал. Он готов защищать всю стаю. Месседж вот в чём – лидер необязательно должен быть впереди. Он заботится о команде, именно этого я хочу от своих футболистов».

А вот как плеймейкер бергамасков Папу Гомес описывал свою адаптацию к футболу Гасперини: «Когда я пришёл в «Аталанту», Гасперини использовал 4-3-3. Он поставил меня налево, но просил регулярно смещаться в центр, играть между фланговым и центральным защитником соперника. В первом чемпионате я забил 16 голов, просто безумие! Потом полностью перешёл в центр. Поначалу было очень сложно. Я действовал между нашими центральными полузащитниками и нападающим, редко получал мяч. Тогда я стал опускатьcя ниже, начинать атаки из глубины. Сейчас я в лучшей форме в карьере».

Через что-то похожее придётся пройти и Миранчуку. Алексей сам прекрасно понимает – оборона, пахота и физическая форма — вот что от него будет требоваться помимо креатива, голов и передач (Гасперини говорит про того же Гомеса: «У меня он начал работать и увидел результат»). И не нужно бояться учиться. Италия по-прежнему супертактический чемпионат — многое для себя в футболе он узнает или откроет заново.

Да, исторически Серия А — не то место, куда привыкли отправляться атакующие полузащитники из России. И только у Шалимова там получилось. А вот у Добровольского и Аленичева — нет. С другой стороны — когда это было, ещё в прошлом веке. Миранчук пишет абсолютно новую историю.

Фанаты «Милана» сожалеют о выборе Миранчука. В Бергамо довольны сделкой Что пишут в Италии о трансфере российского полузащитника.

И, кстати, я согласен с теми, кто считает, что «Аталанта» для него сейчас лучший вариант, чем, например, «Милан». Об этом – только в контексте Ла Лиги – мы пару месяцев назад говорили с Хосе Игнасио Ортегой Васало — моим хорошим знакомым, журналистом испанского издания EFE. Вот его мнение: «Миранчуку нужно уезжать. Явно пришло время играть против более сильных команд и защитников – в более требовательном чемпионате. Чтобы доказать, что он может выступать на более высоком уровне. В сборной у него это пока не получилось. Миранчук в «Барселоне»? Пока не готов. Меня часто об этом спрашивают – кто из российских игроков может играть в «Барселоне» и «Реале». Это очень сложно. Для этого нужно или в 16 лет приехать в кантеру, или сначала поиграть в каком-нибудь середняке испанского чемпионата, чтобы заявить о себе. Вот второй вариант – как раз для Миранчука».

Он и выбрал этот вариант. А сложится в «Аталанте» — там уже, глядишь, и «Милан», и «Юве»… Напоминать, куда от Гасперини из «Дженоа» уходили Тьяго Мотта и Диего Милито, думаю, не стоит.

Одним словом, forza, Лёша Миранчук! Удачи и терпения. У тебя может получиться.