Скука-любовь. Играют две лучшие команды страны, а болельщикам смотреть не на что

У Сергея Прокофьева – «Любовь к трём апельсинам», а у «Локомотив» и «Зенита» — к двум нулям на табло.



В Суперкубке три недели назад поживее было. А в чемпионате последние матчи строго на минималках – 1:1, 1:0, 0:0, 0:0.

Да, всего год прошёл с последней победы «Локо» над «Зенитом». А в составе хозяев уже ни Сёмина, ни Хеведеса, ни Жоау Мариу. Крыховяк (в сентябре-2019 он забил единственный мяч) и Баринов — травмированы. Алексей Миранчук со слезами на глазах уходит в «Аталанту». После такого «футбола» уже болельщикам впору реветь: «На кого ж ты нас оставляешь?!»

Чтобы заиграть в «Аталанте», Миранчуку нужно стать «волком». Этого требует Гасперини Но если получилось у Пашалича, то почему бы и нет?

Можно сказать, что это новый «Локомотив» — «Локомотив» Николича. А можно про то, что не от хорошей жизни у серба такой состав на поле. Во-первых, травмы лидеров. Во-вторых, два поражения подряд. Вот и вышли Магкеев с Куликовым в центр полузащиты на замену Баринову и Крыховяку. А в атаку Рыбчинский (на мой взгляд, едва ли не самый активный игрок матча — про лучших говорить язык не поворачивается) и Камано. Африканцу – 24 года, нашим парням – 21-22.



Большинство прогнозов перед матчем сводилось к ничьей. И эта ставка уверенно сыграла. Получается, все были уверены, что «Локомотив» ровня «Зениту»? Тогда откуда в прошлом сезоне такой отрыв — 15 очков? И в этом — уже 6.



Скорее, «Локомотив» — неудобный соперник для команды Семака (как, кстати, и «Динамо»). И сами в атаку не особо рвутся, и чемпиону играть не дают. Построже, понадёжнее сзади, а впереди как получится. Ничья? Отлично. Нулевая? Еще лучше. Даже дома. И класс исполнителей, в отличие от команд из нижней части таблицы, позволяет на такой результат рассчитывать (один нестареющий Чорлука чего стоит).



Впрочем, и сам «Зенит» хорош. За весь матч ни одного удара в створ! Не было Дриусси и Барриоса? Но разве с ними было бы по-другому?

Понятно, у всех команд свои задачи. «Локомотив» проиграл два матча, «Зенит» в Черкизово с «баранкой» от «Динамо» приехал. Лучше синица в руках, чем продолжение неудач. Только вот от матча лидеров нашей лиги – чемпионов трёх последних сезонов — хочется большего. А так – скука ведь. В первом тайме просто в сон клонило. И все 90 минут — борьба, дисциплина, напряжение, два незасчитанных VAR гола (похоже, что оба — по делу), несколько полумоментов и много замен. А для Лиги чемпионов, которая ждёт и «Зенит», и «Локомотив» уже через полтора месяца, ещё и футбол нужен.



От Малкома хочется большего. Казалось, что этот сезон может стать его сезоном, но пока бразилец включается лишь эпизодически. У Дзюбы – «1+1» в 5 матчах. Не его статистика.

Сезон Малкома. В России он уже решает. Но готов ли тащить «Зенит» в Лиге чемпионов? Только бы не травмы.

В атаке «Локомотива» пока нет вопросов к Камано – всего второй матч в старте. Другое дело Смолов. Который не забивал при Сёмине, не забивает и при Николиче (окей – один мяч «Уралу»).



Ну нет, Федя, в чемпионате России «Реала» с «Барселоной»! И Антон Миранчук до уровня брата — прежде всего в отношении статистики (голов и передач) — пока явно недотягивает.



А главное – могут ведь по-другому. Два года назад – 5:3 на «Крестовском»! Куда всё делось?



Пауза на сборные – время для выводов. И трансферов?