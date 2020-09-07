Забивал Бразилии, брал еврокубки – и вдруг стал героем мемов. Куда пропал Виктор Файзулин

За 10 лет в «Зените» Виктор Файзулин выиграл всё, что только можно: три чемпионства, два Кубка России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Хавбек был на хорошем счету в сборной, пока в 2015 году внезапно не исчез. Что случилось с Файзулиным и чем он занимается сейчас?

Стартовал в «Спартаке» круче Дзюбы, а теперь никому не нужен. Куда пропал Прудников В золотой сборной Колыванова он был лучшим.

Взял бронзу Евро, играл за «Спартак», а потом попал на 150 млн и исчез. Где теперь Саенко От Бундеслиги до забвения – всего за три года.

Начало карьеры на Дальнем Востоке. «Левый» контракт, сборы с Горлуковичем и поездка в КНДР

Первым клубом Файзулина был «Океан» из родной Находки. До Японии и Северной Кореи – рукой подать! «КНДР похож на Советский Союз: все люди в галстуках, красных пилотках. Коммунизм же! Спорт на каждом шагу, но в магазинах все прилавки пустые», – вспоминал Виктор свои сборы в Северной Корее. Но одна лишь экзотика не могла надолго удержать талантливого полузащитника в скромном «Океане», который тогда выступал во втором дивизионе.

На одном из юношеских турниров Виктора приметил Олег Смолянинов, главный тренер хабаровской «СКА-Энергии». Уйти из «Океана» по-хорошему не получилось: президент клуба предъявил на заседании КДК «левый» контракт, который Файзулин не подписывал. Поверили, конечно же, менеджеру. Пришлось вернуться в клуб, но ненадолго. По словам Виктора, «играть он бросил», и через полгода его всё-таки отпустили в «СКА-Энергию».

В новом клубе Файзулин попал к легендарной личности – Сергею Горлуковичу. Виктор долго вспоминал тренировочные сборы под его руководством. «Сложнее всего было у Горлуковича. Помню, приехал к нам на сборы футболист, так его вырвало после утренней тренировки. Он сказал, что играть здесь не будет, собрал вещи и уехал. Самое интересное, что это был вратарь», – рассказывал Файзулин.

Работа с Горлуковичем стала своеобразным тестом на прочность для юного хавбека. Именно в «СКА-Энергии» Файзулин вырос как игрок, прибавил в универсальности. Горлукович, по воспоминаниям Виктора, ставил его «везде, кроме ворот». Чуть позже эта разносторонность пригодится Файзулину на высшем уровне.

Виктор попал к Красножану в нальчикский «Спартак». Уже через год его карьера взлетит в «Зените»

В 2007 году жизнь и карьера Файзулина круто изменились. Виктор переехал в Нальчик, где выступал за местный «Спартак» под руководством Юрия Красножана. 20-летний игрок оказался в РФПЛ и в 10 тысячах километров от родного края. По словам Виктора, в Нальчике он встретил «совершенно другой мир» и сразу почувствовал разницу в тренерских подходах. «Когда попадаешь от Горлуковича к Красножану, то сразу видишь пропасть», – признался Файзулин.

Кавказское гостеприимство порой граничило с риском для жизни. «Мы с ребятами вышли из клуба и решили прогуляться по городу. Напротив парень с девушкой целовались, все мирно. И мы с ребятами, по его мнению, как-то неправильно их обошли или посмотрели… Слово за слово, началась потасовка, налетела куча народу», – вспоминал Виктор в интервью Sport24. Конфликт перерос в драку, дошло до стрельбы! Но обошлось. А Файзулин решил, что вечером гулять по Нальчику больше не будет.

Файзулин стал одним из лидеров команды Красножана. «Год назад никто не рискнул взять Витю, а мы рискнули и угадали», – признался однажды Юрий Анатольевич. В сезоне-2007 Виктор провёл 28 матчей за «Спартак», забил 3 мяча и отдал 3 результативных передачи. Тогда же Файзулина вызвали в молодёжную сборную России, где он играл с Дзюбой, Джанаевым, Прудниковым и братьями Комбаровыми. Естественно, на игрока тут же обратили внимание в ведущих клубах страны. Интерес, в частности, проявляли «Динамо» и «Зенит», но конкретное предложение сделали только питерцы.

Трансфер обошёлся сине-бело-голубым в 2 млн евро. По словам самого Виктора, в «Зенит» он попал благодаря Дику Адвокату. Главный тренер питерцев якобы лично наблюдал за игрой Файзулина в нальчикском «Спартаке». Голландец, в свою очередь, отмечал его потенциал и лидерские качества. «Файзулин – талантливый парень, – сказал Адвокат, комментируя переход. – У него обе ноги «рабочие», поставленный удар и хорошее видение поля. Виктор обладает огромным потенциалом и навыками, которые необходимы плеймейкеру. Вокруг него можно строить игру команды».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

За «Зенит» Файзулин дебютировал в матче Кубка УЕФА против «Вильярреала». Во всех встречах плей-офф того турнира Виктор выходил в старте. В полуфинале «Зенит» вынес «Баварию» (4:0), и один из мячей в ворота великого и ужасного Кана провёл Файзулин – на 54-й минуте замкнул навес Анюкова. В финале питерцы обыграли шотландский «Рейнджерс» (2:0); Виктор провёл на поле все 90 минут. Всего в первый «Питерский» год Фаза отыграл 34 матча, забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач.

Казалось, после столь яркого дебюта Файзулин прочно и надолго закрепится в основе «Зенита» и сборной, однако вмешались травмы и прочие факторы.

Файзулин шесть раз ложился под нож и мечтал вернуться на поле, сыграть на ЧМ-2018

Многое в жизни Виктора изменилось с уходом Адвоката. Анатолий Давыдов, временно принявший команду, усадил Файзулина в запас. У Спаллетти хавбек отбегал 18 матчей в сезоне-2010, из которых лишь 4 в стартовом составе. Тогда же Файзулин получил свои первые травмы, которые впоследствии и поставили крест на его карьере.

Через год Виктор вернулся в основу. Спаллетти ценил его универсальность, используя то в центре, то на флангах полузащиты. «Виктор стал играть лучше. Я имею в виду не только индивидуальное мастерство, но и объем работы на поле. По ходу игры очень важно, сколько мячей отбирает футболист, какую позицию он занимает на поле, насколько эффективно помогает защитникам. Файзулин хорош во всём, что я перечислил», – хвалил Файзулина Лучано.



Несмотря на прогресс в клубе, в сборную Виктора не звали. Тот самый Адвокат, который и заметил Файзулина в Нальчике, не нашёл игроку места в заявке на Евро-2012. В национальную команду Виктор попал только при Фабио Капелло. «И Спаллетти, и Капелло говорили, что Файзулин похож на Роберто Донадони. По манере игры, работе с мячом», – вспоминал Александр Низелик, помогавший итальянцам в «Зените» и сборной.

На ЧМ-2014 Виктор ехал в статусе основного игрока сборной. В большинстве матчей квалификации Файзулин выходил в основе, неплохо проявлял себя в товарищеских встречах. Бенефисом стала игра с бразильцами на «Стэмфорд Бридж», где Виктор отличился забитым мячом и в целом выглядел отлично. В команде даже шутили, что Файзулина после матча заберут в Бразилию, на его вторую родину.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Однако в 2015 году Файзулин пропал. Просто перестал выходить на поле. Сказались высокие нагрузки, накопившиеся за карьеру. Не прошли бесследно и старые травмы – не выдержало колено. «В Германии мне сказали, что у меня артроз. Нет хрящей в колене», – признался Виктор. Он шесть раз ложился под нож: делали операции на хрящах, мениске и даже «крестах». «Всегда во время операции связки либо недотянут, либо перетянут, – объяснял Файзулин в интервью «Матч ТВ». – Даже если на какие-то миллиметры, это уже имеет значение».

Файзулин неоднократно был близок к возвращению на поле, и всякий раз ему что-то мешало. В интернете даже шутили, что Виктора… убили. Игрок воспринимал зловещие «мемы» с улыбкой. «Было смешно, когда говорили, что я умер, прикольно. Я всегда с самоиронией к этому относился», – признался однажды Файзулин. Тем не менее Виктор не оставлял надежд вернуться в футбол и сыграть на домашнем для России чемпионате мира.

Чем занимается сейчас Виктор Файзулин

Не получилось. После сентября-2015 больше Файзулина в игре не видели. Летом 2018 года у Виктора истёк контракт с «Зенитом», и он тихо завершил карьеру. Файзулин заявил, что останется жить в Санкт-Петербурге, будет заниматься бизнесом и неким футбольным проектом. Каким, правда, тогда не уточнил.

Сейчас у Виктора новая жизнь – совместный строительный бизнес с Олегом Самсоновым, бывшим игроком «Краснодара» и нальчикского «Спартака». Компания экс-футболистов называется «Алгоритм Девелопмент». Файзулин крайне редко даёт интервью, так как «поменял образ жизни».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Футбольный проект, о котором говорил Виктор в 2018 году, носит то же название, что и строительная фирма – «Алгоритм». Команда выступает на любительских и полупрофессиональных турнирах. В планах Файзулина – постройка стадиона и выход на профессиональный уровень. В построении собственного клуба Виктор берёт пример с «Чертаново», выгодно продающих своих воспитанников в ФНЛ и РПЛ. «Алгоритм» только в начале этого пути, но уже делает первые бизнес-успехи: два игрока отправились в нальчикский «Спартак», столько же – в тульский «Арсенал», ещё по одному – в «Сочи» и «Строгино». Возможно, Файзулин недоиграл, недораскрыл свой футбольный потенциал – зато определённо нашёл себя по окончании карьеры. Далеко не всем это удаётся.