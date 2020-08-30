Стартовал в «Спартаке» круче Дзюбы, а теперь никому не нужен. Куда пропал Прудников

Около 10 лет назад Александр Прудников считался будущим российского футбола. Самый яркий футболист из золотой сборной Колыванова без проблем выиграл конкуренцию у Дзюбы, ворвался в основу «Спартака» и уже в 19 лет был вызван во взрослую национальную команду. Однако вскоре, как это часто бывает с молодыми игроками, не совладал со своим непростым характером и загубил карьеру.

В феврале Александру исполнился 31 год. Форвард с прозвищем Слон по-прежнему хочет оставаться при деле, но с января не может найти себе клуб. Грустим и рассказываем, как же так получилось.

В 16 лет Прудников мог уехать в Европу. Но испугался трудностей и языкового барьера

«Чтобы чувствовать себя лидером в сборной, в чемпионате надо забить 20 мячей. Чтобы оказаться в зарубежном топ-клубе — на десять больше. По-моему, это реально», — утверждал 19-летний Прудников в 2009 году.

Сейчас эти слова кажутся абсурдом. Однако тогда фраза форварда воспринималась скорее как проявление амбиций. В то время у Александра действительно были основания так рассуждать.

В середине нулевых невероятно талантливый, рослый и не по годам крупный воспитанник смоленского футбола приехал в Москву на просмотр в «Спартак». Московскому клубу нападающий пришёлся по душе, так что вскоре он поселился в одной комнате общежития вместе с Романом Шишкиным, получил от старших товарищей прозвище Слон за свои габариты и стал регулярно играть и забивать за юношескую команду.

Успехи Александра не могли остаться незамеченными, поэтому в 2006 году он отправился на юношеский чемпионат Европы в составе известной сборной Колыванова. В Люксембурге, где проходил турнир, Прудников проявил себя ярче всех среди россиян. Забил победный гол в полуфинале против Германии, отметился забитым мячом в финальном матче с Чехией и помог нашей команде взять золото турнира.

Неудивительно, что после возвращения на родину Александр был нарасхват. Он получал предложения не только из России, но и из Европы.

«Было несколько хороших предложений из европейских чемпионатов. Варианты появились сразу после юношеского чемпионата Европы 2006 года. И хотя речь в основном шла о дублирующих составах, вскоре ребята из команд, игравших против нас на Евро, появились в основе своих клубов. Например, Боян Кркич — в «Барселоне». Но меня мучили внутренние сомнения – например относительно знания языка. В 16 лет ехать за границу сложно. К тому же я мечтал играть за «Спартак»! С самого детства. Тем более с красно-белыми я был связан контрактом», — признавался Александр.

Пропавшие таланты. Что сейчас с дарованиями «Спартака», от которых так многого ждали Рыжков, Козлов, Малоян, Прудников: казалось, они – будущее сборной России.

«Прудников считал себя суперфутболистом». Он ненавидел Дзюбу и обещал уехать в Европу

Поначалу выбор в пользу «Спартака» казался очень удачным. За молодёжку Прудников забивал ничуть не меньше Артёма Дзюбы, который старше его на год, а дебют за взрослую команду у Александра получился даже намного круче. В сезоне-2007, заменив в концовке встречи с «Лучом» Дзюбу, 18-летний Прудников получил передачу от Титова и забил победный мяч (Дзюбе же потребовалось аж 11 матчей, чтобы забить дебютный гол).

«В голевом эпизоде Саша проявил себя как настоящий форвард. Он открывался не спиной, а лицом к воротам. А так, как он, укрывать мяч корпусом в его возрасте не умеет никто. Сопернику в этом моменте оставалось или сбивать его, или надеяться, что Прудников промахнётся. Но Саша, насколько я успел его узнать, таких моментов не упускает», — рассыпался комплиментами в адрес дебютанта Титов после матча.

Полюбили Александра и болельщики московского клуба. Фанаты «Спартака» воспринимали Прудникова как будущую звезду, не стеснялись его расхваливать, регулярно скандировали «Саша Прудников», а во время дерби с ЦСКА даже посвятили ему огромный баннер.

Баннер с Прудниковым Фото: fratria.ru

Обласканный вниманием болельщиков и прессы форвард положил в том сезоне ещё два мяча, в следующем подобрался к основе, за 21 матч отдал пять голевых передач и отметился двумя забитыми мячами, а в сентябре 2008 года впервые получил вызов во взрослую национальную команду – от Гуса Хиддинка.

«Хиддинк встаёт в стойку и говорит: «А ну, давай – бокс! Fight!» Александр Прудников в редакции «Чемпионата» рассказал о спартаковском прошлом, фишках Хиддинка и пиаре Давыдова.

За сборную нападающий так ни разу и не сыграл, однако первые успехи вскружили ему голову – молодой футболист стал постепенно «выпадать из реальности» и зазнаваться.

«Его целеустремлённость на нём сказывалась. Считал, что должен играть. Кто-то, не попадая в состав, скорее в себе ищет причины, но у него такого не было. Считал себя суперфутболистом. Уверенность – хорошее качество, но его немножко пошатнуло», — вспоминал Роман Шишкин.

«У одних был штраф $ 100-200, а у Веллитона – 3000-4000». Большое интервью с Шишкиным О добродушном Глушакове, заводящем Алексе и фанатах, ворвавшихся на базу «Локомотива».

Помимо успешного старта карьеры, наверняка тешило самолюбие Прудникова и превосходство над своим главным конкурентом и неприятелем Артёмом Дзюбой. Александр гораздо чаще играл и отмечался результативными действиями за «Спартак», чем его одноклубник, которого он невзлюбил ещё с дубля.

«Мы все жили в одной школе. Когда подходили к дублю, у них всегда шла конкуренция. Не знаю, почему это переросло в такую ненависть. У них всё время шли подколы друг друга», — говорил Шишкин.

О сложных взаимоотношениях Дзюбы и Прудникова рассказывал и Роман Павлюченко.

«Если вернуться во времена Прудникова и Дзюбы, то они скорее одноплановые футболисты. У них всегда была вражда между собой. Саша всегда ему говорил: «Посмотрим, где будешь ты, а я вот буду в Европе играть», — вспоминал Павлюченко.

«Перед матчем с Англией Хиддинк хотел выгнать меня из сборной» Огненное интервью с Романом Павлюченко – о том, как Черчесов угрожал Дзюбе, а в «Тоттенхэме» пихали Бэйлу.

«В Чехии Прудникова не особо любили. Считали его дураком»

С таким характером и отношением к делу Александр вскоре перестал попадать в основу «Спартака» и отправился кочевать по арендам.

Сначала он полгода сидел на скамейке «Терека» (7 матчей), а затем всё-таки сдержал слово перед Дзюбой и уехал в Чехию. Но, к сожалению, в пражской «Спарте» Прудников не показал себя забивным молодым форвардом, а наоборот стал посмешищем.

Соболев пролетел мимо сборной из-за стычки с Дзюбой. С чего всё началось Александр публично разнёс Артёма, но дело даже не в критике.

«Саша был очень крутой пацан, ха-ха-ха! Когда он приехал в «Спарту», я ему объяснял: «Саня, пойми, ты не можешь быть здесь звездой сразу». Чешский чемпионат — очень тяжёлый. А Прудников рассчитывал, что будет нападающим номер один. И когда он не играл, ходил и орал на всех: «Эй, дураки, ***, я Саня Прудников! Почему не играю?!». Так что в клубе его не особо любили, считали его дураком. Хотя мне он нравился. В «Спарте» мы только по-русски разговаривали. А ещё показывал Сане ночную Прагу… В общем, было весело, ха-ха!»— признавался бывший одноклубник Прудникова Любош Калоуда.

После «Спарты» (14 матчей) Александр пересёкся с Дзюбой в «Томи» (6 матчей), в которой запомнился лишь эпизодом, когда Артём не пожал ему руку во время замены. Затем по году форвард провёл в «Анжи» (21 матч, 3 гола, 3 голевые передачи) и «Кубани» (4 матча, 1 гол), пока свободным агентом не перебрался во владикавказский «Спартак» (3 матча). Там нападающий тоже не прижился и спустя всего полгода подписал контракт с «Рубином».

«Мы надеялись, что Прудников дружен с головой. Но переоценили ситуацию»

В казанском клубе форвард неплохо начал и даже забил три мяча в Лиге Европы, но затем сказались проблемы с дисциплиной.

«Мы рассчитывали на Прудникова, надеялись, что с головой он дружен. Получилось, что переоценили ситуацию. Все его жалобы, что он, якобы, никого не трогал… Я считаю, что две карточки он получил заслуженно», — досадовал главный тренер казанцев Ринат Билялетдинов после матча ЛЕ с «Бетисом», в котором уже к 28-й минуте Александр заработал удаление за разговоры с судьёй и грязный фол на сопернике.

За «Рубин» Александр забил всего 6 мячей и отдал 2 голевых паса в 28 матчах, после чего ушёл с недвусмысленной характеристикой от Билялетдинова, который от форварда явно натерпелся, – «Прудников — это отдельный разговор».

Затем в карьере Прудникова были «Динамо» (11 матчей), «Амкар» (45 матчей, 7 голов, 2 результативных паса), «Оренбург» (4 матча) и «Анжи» (31 матч, 4 гола, 5 результативных передач). Но в этих клубах Александр чаще вляпывался в неприятности, чем забивал.

Обидевшись на «Оренбург» за недостаточное количество игрового времени, он разорвал контракт с клубом, за что позже выплатил компенсацию, и перешёл в «Анжи». Выступая за махчкалинцев, в игре с бывшей командой он забил победный гол, эмоционально отпраздновал возле тренера оребнуржцев Роберта Евдокимова, который не ставил его в состав, а после матча заявил: «Оренбург – самая слабая команда РПЛ».

«У Соболева есть ситуация с Дзюбой – неприязнь». Черчесов — о составе сборной Почему неиграющие Кузяев и Нойштедтер есть в составе, а играющего и забивающего Соболева — нет? Черчесов объяснил.

За такой поступок порицания со стороны руководства «Анжи» Прудников не дождался, но заслуженную порцию критики из-за невзрачной игры получил.

«Сказал Прудникову, что он мне не нравится в последних играх. Он сразу удивился и спросил почему. Объяснил, что для центрального форварда он слишком мало забивает. Хочу видеть его наравне с лидерами атак РФПЛ», — утверждал председатель совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили.

А главный тренер махачкалинского клуба Александр Григорян вскоре даже заявил, что не любит работать с такими, как Прудников. На этом российский период в карьере форварда и закончился.

В 2018 году нападающий подписал контракт с юрмальским «Спартаком», отметился четырьмя голами в девяти матчах Высшей лиги Латвии и спустя полгода перебрался в «Алкашерт». За армянский клуб он забил три мяча, но запомнился скорее своим феерическим промахом – Александр умудрился дважды не попасть по воротам с метра.

Смотрим самые курьёзные футбольные моменты! И выбираем лучшее видео Эти видео заставят вас улыбаться!

После такого Прудников смог найти себе пристанище только в Беларуси, заключив соглашение с «Витебском». Но и в этом клубе Александр надолго не задержался. В январе 2020 года российский форвард стал свободным агентом и с тех пор безрезультатно ищет себе новый клуб.

Сейчас Прудникову только 31 год. Казалось бы, ещё играть и играть. Но, похоже, желающих подписать нападающего пока нет.

«Буквально на днях с ним виделись. Он свободный агент. Амбиции до сих пор есть. Кстати, женился недавно», — недавно рассказывал Роман Шишкин о своём товарище.

Когда-то Александр верил, что сможет забить 30 голов за сезон. Однако за всю клубную карьеру смог настрелять лишь 35 мячей.

Поиграю за всех по чуть-чуть. 9 футболистов, которые чаще всего меняли клубы в РПЛ Рекордсмен РПЛ отыграл за 10 клубов!

Отыграв за 10 клубов в России, Прудников снискал лишь славу туриста-рекордсмена. Чего уж и говорить про его репутацию в Европе.