В Италии появится новый топ-клуб? Берлускони уже 83 года, но у него грандиозные планы

В 1986 году Сильвио Берлускони приобрёл «Милан», находившийся в кризисном состоянии. Сезон-1985/1986 клуб закончил на седьмом месте, набрав одно очко в последних пяти матчах. «Милан» не попал в еврокубки, а с начала 80-х даже дважды опускался в Серию B. Итальянский бизнесмен вложил в клуб деньги и вывел его на новый уровень. Вместе с Берлускони «россонери» выиграли восемь скудетто, пять трофеев Лиги чемпионов, один Кубок и семь Суперкубков Италии.



В апреле 2017 году дон Сильвио продал «Милан» китайским инвесторам за 740 млн евро, но из футбола не ушёл. Уже летом следующего года он купил скромную «Монцу» из одноимённого города, расположенного в 20 км к северо-востоку от Милана.



Минувший сезон Серии С был приостановлен из-за вспышки коронавируса в Италии, но это не помешало “Монце” занять первое место в группе А с 16-очковым отрывом от второго призёра. Благодаря Берлускони «Монца» впервые за 19 лет поднялась в Серию B. Теперь у бывшего премьер-министра Италии новый ориентир – высший дивизион.

Кто надоумил Берлускони купить «Монцу»?

Берлускони сохранил хорошие отношения с бывшим вице-президентом клуба Адриано Галлиани. Он и подбил Сильвио на покупку нового клуба.



«Во время одного из наших завтраков в Аркоре я шепнул ему, что семья Коломбо продаёт клуб. Уже во время обеда он спросил гостей, что они об этом думают. Я ничего не сказал, и он повернулся ко мне: «Адриано, иди и сделай это». К концу дня я купил для него клуб», — рассказывал уроженец Монцы Галлиани.

Стадион «Монцы» Фото: monzacalcio.com

Берлускони приобрёл «Монцу» за 3 млн евро через семейную холдинговую компанию Fininvest. Клуб уже получил выгоду от инвестиций на сумму более 10 млн евро, а исполнительный директор Галлиани чётко обозначил главную цель. Для её достижения Берлускони готов выделить 30 млн евро.



«Мы здесь не для того, чтобы прятаться. Мы хотим вывести «Монцу» в Серию А. Думаем, что у нас есть всё необходимое для этого», — твердил Галлиани.



А вот Берлускони после выхода его команды в Серию B был весьма скромен.



«Как я пережил наш подвиг? Я произнёс тост дома с дочерью, поскольку в данный момент мы не можем устраивать никаких публичных торжеств. Надо отдать должное игрокам, тренерам и менеджерам, а также немного самому себе», — сказал 83-летний итальянец в интервью местной газете Cittadino di Monza.



Команда принимает гостей на стадионе «Бриантео», который вмещает 18 568 зрителей. Арена достаточно старая и требует реконструкции, поэтому готова принять только около 8 тыс. человек.

Главный тренер и игроки «Монцы»

Спустя месяц после покупки клуба Берлускони и Галлиани назначили главным тренером бывшего футболиста «Милана» и «Лацио» Кристиана Брокки. Последний до сих пор руководит «Монцей» и пригласил в клуб несколько игроков с опытом выступления в Серии А.

Кристиан Брокки Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Например, там играет бывший вратарь «Дженоа» Эудженио Ламанна, а также защитники Марио Сампиризи, Джузеппе Белуши и экс-футболист сборной Италии Габриэль Паллетта, выступавший за «Парму» и «Милан».



Берлускони поставил перед собой цель воспитывать и превращать в высококлассных игроков молодых талантов. Однако и про громкие трансферы он не забывает. В межсезонье состав «Монцы» пополнился лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии Мирко Маричем, перешедшим из «Осиека» за 4,5 млн евро. Также в клуб из одноимённого города перешёл лучший бомбардир чемпионата Польши в составе познанского «Леха» и нападающий сборной Дании Кристиан Гиткьяер. К тому же к команде Берлускони присоединились Джулио Донати из «Лечче» и Антонино Барилла из «Пармы». Галлиани даже пытался убедить Кака возобновить карьеру ради перехода в «Монцу», но до этого дело так и не дошло.



5 сентября клуб провёл товарищеский матч против «Милана». Перед игрой с «россонери» Берлускони спросили, кого он будет поддерживать в этой встрече.



«Чего я жду от «Милана» против «Монцы»? Наверное, я не буду носить никакого шарфа… моё сердце бьётся за оба клуба», — ответил итальянец.



В итоге бывший клуб Сильвио одержал победу над нынешним со счётом 4:1, а единственный мяч в ворота «россонери» забил нападающий Маттиа Финотто.

История с приглашением Ибрагимовича

В разное время за «Монцу» выступали такие известные футболисты как Патрис Эвра, Невио Скала, Пьерлуиджи Казираги, Кристиан Аббьяти и другие. Галлиани решил обновить этот список и уже в июле пытался переманить в «Монцу» Златана Ибрагимовича. О приглашении в новый клуб Берлускони рассказал сам Златан.



«Галлиани позвонил мне и сказал: «Ты говорил, что это больше не твой «Милан». Твой старый «Милан» в 20 километрах от Милана».



Мне он нравится. Он работает так, как и должен работать спортивный директор. Когда он впервые звал меня в «Милан», он приехал ко мне домой в Швецию и сказал: «Я не уйду, если ты не согласишься поехать со мной».



Моя жена недоумённо посмотрела на меня: что за безумие, что ему нужно? Я сказал ей, что надо ехать, иначе он не уйдёт. Когда ты что-то хочешь, нужно брать это. Нужно действовать, а не говорить», – рассказал Ибрагимович в интервью La Gazzetta dello Sport.



«Монца», основанная в 1912 году, ни разу не выступала в Серии А. Лучшим результатом в истории клуба считается третье место в сезоне Серии B-1955/1956. Теперь продвижение в Серию А может быть достигнуто всего через три года после покупки клуба Сильвио Берлускони.