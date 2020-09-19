А ведь мы ещё не забыли, как они разобрались с «Барселоной».

«Бавария», как ты это делаешь? Лучший клуб Европы снова забил восемь мячей!

Для «Баварии» прошлый сезон будто и не завершался, хотя прошло уже почти четыре недели с финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Команда Ханса-Дитера Флика по-прежнему находится в сумасшедшей форме. Мюнхенцы стартовали в чемпионате Германии с потрясающей домашней победы над «Шальке» – 8:0.

В день начала нового сезона «Бавария» официально оформила трансфер Тьяго Алькантары в «Ливерпуль» за 30 млн евро. С другой стороны, в матче с «Шальке» в составе сильнейшей на сегодняшний день команды Европы дебютировал Лерой Зане. Немецкий вингер перешёл из «Манчестер Сити» за 45 млн евро (по данным Transfermarkt).

«Бавария» при помощи Зане просто разорвала «Шальке». Преимущество по ударам – 21:5 (в створ – 11:1). В первом тайме хозяева забили трижды, а после перерыва добавили ещё пять голов.



Серж Гнабри открыл счёт на 4-й минуте после длинной передачи от Йозуа Киммиха из глубины поля с позиции Алькантары. Леон Горецка стал автором второго мяча ударом с линии штрафной – полузащитнику вообще никто не мешал. Потом Роберт Левандовски начал сезон с гола с пенальти.



Во втором тайме Гнабри оформил дубль с паса Зане: два вингера на пару убежали к воротам «Шальке». На исходе часа Гнабри сделал хет-трик, причём в похожей ситуации. Ему снова ассистировал Зане. Шестой гол Томаса Мюллера – особая красота! Левандовски выдал напарнику передачу рабоной.

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Наконец, за 20 минут до конца забил и сам Зане, убежавший с центра поля один на один с вратарём Ральфом Ферманом.

Завершил этот спектакль Джамал Мусиала. Знакомьтесь, новое имя. Английский полузащитник стал самый молодым автором гола в истории мюнхенского клуба – ему всего 17 лет и 205 дней. Мусиала получил мяч на фланге, сместился в центр и точно пробил в ближний угол.



Похоже, в новом сезоне у «Баварии» не будет конкурентов в Бундеслиге. А в следующем матче, 24 сентября команда Флика сыграет за Суперкубок Европы с «Севильей».