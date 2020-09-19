Русский вратарь ужасно стартовал в португальской лиге. Злобин получил 5 от бывшего клуба

Иван Злобин дебютировал в чемпионате Португалии. Парадокс в том, что русский голкипер вот уже 5 лет играет за португальские команды: выступал за молодёжку «Лейрии», пылил в дубле и несколько раз выходил в основе «Бенфики». Правда, за первую команду играл лишь в кубках. В августе Злобин перешёл в «Фамаликан». На первый тур нового сезона экс-армеец вышел с первых минут. Соперник — бывшая команда вратаря — «Бенфика». Дебют получился неудачным — разгромное поражение дома со счётом 1:5.

В детстве не интересовался футболом. На секцию пошёл из-за друга

Иван Злобин родом из Тюмени. В детстве не питал любви к футболу, лишь изредка пинал мяч во дворе. В шесть лет один из детсадовских приятелей предложил записаться в секцию по футболу — Ваня согласился… Определённой позиции на поле не было. Как это часто бывает у детей, все безыдейно носились за мячом по площадке. Первым тренером Злобина стал Евгений Маслов. Он и определил мальчишку в ворота.

Добираться до школы не составляло особого труда — 15 минут на общественном транспорте. С апреля по декабрь занятия проходили на улице, затем тренировались в манеже. Поле хоть и было небольшим, зато с газоном, пусть и искусственным.

Удачно отыграл на региональном турнире. Предложения от лучших академий

За Тюмень Злобин выступал на зональных турнирах ДФЛ. На одном из таких удалось блеснуть, после чего команда отправилась на финальный этап в Кабардинку. По итогам чемпионата юный голкипер здорово проявил себя, чем вызвал интерес скаутов ведущих академий.

«На родителей вышли люди из академии Коноплёва, «Локомотива» и «Краснодара»: «Давайте пацана к нам», — рассказывал Злобин в интервью «Чемпионату». — Мы выбрали Тольятти – отношение подкупило. Дома 12-й день рождения справил в марте 2009-го – и поехали с мамой, верным моим попутчиком. Прошёл просмотр, остался».

Фото: Из личного архива Ивана Злобина

Финансовую помощь академии оказывал Роман Абрамович. Условия были шикарные, а школа только и успевала выпускать в свет будущих звёзд. Но вскоре бизнесмен вышел из проекта.

«Перед Кубком России нам честно сказали: «Ребята, денег нет, контракты разрываются, нужно себя показывать – сами видите, какая ситуация», — вспоминал Злобин. — Мы выходили и бились, третье место заняли. Я хорошо сыграл, понравился нескольким клубам. После Кубка поехал в ЦСКА, посмотрел интернат и подписал контракт».

В ЦСКА закрепиться не удалось. Всему виной травмы и проблемы со здоровьем

Помимо Злобина в армейский клуб отправились четыре воспитанника академии. Адаптация прошла успешно: ребята держались вместе, затем нашли общий язык с остальными футболистами. В ЦСКА голкиперу удалось поработать с легендарным Вячеславом Чановым. Учителя Злобин вспоминает с теплотой, называя Вячеслава Викторовича человеком с большой буквы и сильным психологом.

Иван Злобин и Вячеслав Чанов Фото: Из личного архива Ивана Злобина

В молодёжке Злобин был дублёром Помазуна. Как и полагается второму номеру, играл меньше. Зато именно он защищал ворота команды в игре против «Баварии» в рамках юношеской Лиги чемпионов. «Армейцы» тогда одержали победу (3:1).

В 2015 году футболиста преследовала череда травм. Выпадал из обоймы, а потом даже не проходил в заявку на игры: «Мы с агентом поразмыслили и решили сменить обстановку. Я подумал: «Почему не попробовать себя за границей?» Потом может быть поздно. Окном в Европу стала «Лейрия». С ЦСКА простились спокойно, без обид».

Оказалось, не только травмы помешали футболисту заиграть в составе красно-синих. В интервью «Чемпионату» Вячеслав Чанов поведал интересную историю.

«Я бился за Злобина, убеждал: «Поймите, если у молодого мальчика шумы в сердце – проверяйте каждые полгода», — вспоминал Чанов. — Но врачи перепугались – и клуб потерял воспитанника. Нам с Гришиным Ваня очень нравился: и парень замечательный, и вратарь талантливый. Игру читал классно, страховал так, что даже я иногда за сердце хватался: «Куда полетел?»

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Карьера в Португалии. Смотрины в «Бенфике»

Злобин не случайно оказался в «Лейрии». Владельцем клуба стал бывший футболист и предприниматель Александр Толстиков. Идея бизнесмена была проста: собрать команду из молодых и перспективных футболистов с последующей продажей в ведущие клубы. За пару месяцев голкипер вернул былую форму и попал на карандаш ведущих клубов. Злобин оказался в в «Бенфике» — главной кузнице талантов португальского футбола. Вратарь прошёл просмотр, после чего перешёл в стан «орлов» в аренду с правом выкупа. В июле 2016 года с футболистом был подписан полноценный контракт.

До 2019 года бывший «армеец» выступал за вторую команду «Бенфики». В общей сложности провёл 66 матчей, в которых пропустил 87 голов. Голкипера начали подтягивать к тренировкам основы. Дебютировать Злобин за первую команду мог в ответном матче против загребского «Динамо» на стадии 1/8 финала Лиги Европы.

«Перед ответным матчем подошёл тренер вратарей и спросил: «Готов играть?», — вспоминал Злобин в интервью «Чемпионату». — я ответил: «Да, конечно». Обрадовался. А он смеётся: «Молодец, что готов, но сыграет Одиссеас». На самом деле мудрое решение. Главный не стал менять вратаря после грубой ошибки в чемпионате, чтобы морально не травмировать».

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Дебютировал Злобин в матче первого раунда Кубка португальской лиги против «Витории Гимарайнш». Матч закончился нулевой ничьей, но русский голкипер в тот сентябрьский вечер был хорош. После игры Иван удостоился похвалы главного тренера Бруну Лажи, а ведущие португальские СМИ назвали футболиста лучшим игроком матча.

К сожалению, Злобин так и будет изредка появляться в кубковых матчах. Дебютировать в чемпионате в составе «орлов» ему так и не удалось.

22 августа «Бенфика» на официальном сайте объявила о переходе голкипера Ивана Злобина в «Фамаликан». Сумма трансфера — € 1 млн.

«Фамаликан» вернулся в высший дивизион по итогам сезона-2018/2019. Прошлый сезон команда провела удачно: шестое место с отставанием в одно очко от зоны Лиги Европы — классный результат.

На стартовую игру против «Бенфики» Злобин вышел в основном составе. На днях «орлы» вылетели из квалификации Лиги чемпионов. Желание реабилитироваться и начать сезон с победы было запредельным.

С первых минут гости принялись осаждать ворота Злобина. Спойлер — ошибок, которые могли бы повлиять на игру, Злобин не допустил. Но вратаря подвела защита. Коротко разберём каждый из пропущенных мячей:

Первый пропущенный — Вальдшмидт вышел один на один с голкипером и элегантно перебросил мяч мимо него.

Второй — никем не прикрытый игрок Эвертон отправил мяч в нижний угол с линии штрафной.

Третий — Гримальдо исполнил идеальный удар со штрафного.

Четвёртый — Силва накрутил защитников в штрафной, затем отправил мяч точно в верхний угол.

Пятый — Вальдшмидт оформляет дубль, замыкая дальнюю штангу.



Гол престижа хозяева всё же забили, итоговый счёт — 1:5. В плане результата дебютировал Злобин ужасно, но если разбирать по персоналиям, Иван был хорош. «Бенфика» должна была забивать больше, но экс-армеец предотвратил более трагичный итоговый счёт.