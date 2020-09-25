Оказывается, футболисты обматывают запястья не для красоты

Вы точно видели, как футболисты перебинтовывают руки клейкой эластичной лентой – тейпом. Белая лента фиксирует задействованные в игре запястья вратаря Уго Льориса, но что тейпы делают на руках полевых игроков?

Сейчас объясним.

Фото: Getty Images

Тейпы защищают суставы и помогают при аутах. Комличенко с ними проще толкается

Мане из «Ливерпуля» тейпирует оба запястья: нападающий много и быстро бегает + на нём фолят = он часто спотыкается и приземляется на руки. Причём здесь тейпы – объяснил экс-футболист «Локомотива», «Урала» и «Рубина» Георгий Нуров, который во время карьеры тоже заматывал запястья.



«Футболисты во время игры много падают на землю и для амортизации облокачиваются руками о землю, – рассказал Нуров. – По факту – грубо на них приземляются, поэтому лучезапястные суставы (как раз запястье) у большинства травмированы. Такие повреждения не связаны с ногами, поэтому игроки не пропускают из-за них матчи, а продолжают играть – при этом постоянно падают и упираются руками в землю. Вот и тейпируют суставы – для стабилизации, чтобы они меньше травмировались и не вылетали.



Но это не всегда идёт на пользу. Суставы в тейпе (особенно голеностопы) привыкают к фиксации, расслабляются и хуже работают».



«Поэтому мы тейпируем только руки тех футболистов, у кого есть проблемы вроде вывихов, – рассказал «Чемпионату» главный врач тульского «Арсенала» Александр Резепов. — Однако если хочется играть в тейпе – нет проблем. За 90 минут игры со здоровой рукой ничего не произойдёт – сустав не отвыкнет от нагрузки и не расслабится слишком сильно. «Если футболисту так легче психологически – пусть играет».

Комличенко советует применять тейпы в спортзале



Ещё в Чехии динамовец Николай Комличенко надевал на запястье жёсткий тейп. «Именно тейп, а не мягкие напульсники, – рассказывал игрок в интервью Григорию Телингатеру. – Это не для красоты, как думают некоторые; при борьбе за мяч важно правильно использовать руки, а за счёт тейпа руки менее расслабленные. Попробуйте сами, когда пойдёте в зал. Сначала мягкий тейп, сверху – жёсткий тейп или пластырь. Дадите нагрузку на руку и заметите».



Комличенко советует не пережимать руку слишком сильно: она не должна стать синей. «Просто чуть-чуть, чтобы чувствовалось».



А Набиуллин – для дальнего аута



Защитник «Сочи» Эльмир Набиуллин всегда с тейпом.



«Ещё в академии «Рубина» мне говорили, что с фиксированной кистью лучше кидать ауты, – рассказал защитник «Чемпионату». – Мяч получается закинуть дальше».

Тейпы в Европе – Суарес комбинирует цвета под удачу, Погба борется с расизмом, у Варди – вечеринка

Под тейпом также прячут запрещённые во время игры украшения, крестики и браслеты – как в «Бриллиантовой руке». В Европе у замотанных рук – свой символизм.



• В «Лестере» на руке Варди – синяя лента. В сборной Англии – белая. Рука нападающего давно не болит – просто он долго играл с перевязанной травмированной рукой и решил оставить ленту на удачу.

Фото: Michael Steele/Getty Images

• У новичка «Атлетико» Суареса своё суеверие: перед матчами он целует татуировки с именами дочери и жены, а на поле выходит с лентами разных цветов на руке.



Изначально Луис заматывал больную руку, но после выздоровления не отказался от ленты и превратил её в традицию: наматывает ленту, даже когда её не видно под длинным рукавом. Красную («Ливерпуль»!), синюю («Барса»!), фиолетовую, белую или чёрную – при этом Суарес рассказывал, что красная лента защищает его от зависти, а зелёная – особенный подарок жены. Суарес выходил на матч с зелёной лентой, загадывал три желания и не менял цвет, пока они не исполнятся. Видимо, исполнились, потому что с зелёной лентой его не видели с 2015 года.

Фото: Jose Breton/Getty Images

• В конце 2018 года фанаты «Интера» освистали и оскорбили чернокожего полузащитника «Наполи» Кулибали, и тогда за него вступился Погба – вышел на следующий матч с чёрным и белым тейпом на запястьях, объяснив акцию борьбой против расизма. «Наступил 2019 год, ребята, вы чего?» – заявил Погба.

Фото: James Williamson/Getty Images

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А используете ли тейпы вы? И для чего? Рассказывайте в комментариях – узнаем, кто здесь самый главный футболист.