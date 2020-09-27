«Нелепо, смехотворный закон!» В Англии возмущены новым правилом игры рукой

«Тоттенхэм» доминировал весь матч против «Ньюкасла», создавал моменты (вратарь хозяев Карл Дарлоу сделал 10 сейвов), но смог реализовать лишь один из них – на 25-й минуте гол забил Лукас Моура. Жозе Моуринью под конец матча был явно зол, а когда в ворота его команды на последних минутах поставили пенальти, он просто ушёл в подтрибунку.

VAR, посмотрев момент, постановил, что Эрик Дайер сыграл рукой в штрафной своей команды. Моуринью этот момент комментировать не стал: «Если я захочу потратить деньги, то лучше отдам их на благотворительность, чем в FA. Единственное, что скажу – моя команда играла очень хорошо. Я хочу быть на следующем матче на скамейке и не хочу, чтобы меня штрафовали, поэтому не хочу говорить о пенальти».



А вот главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон вчера не стал скрывать эмоций после того, как в ворота его команды назначили пенальти: мяч попал в руку защитнику Джоэлу Уорду после удара головой защитника «Эвертона» Люка Диня.



«Это совершенно недопустимо! Я перестаю получать удовольствие от футбола. Не представляю, как АПЛ, судьи, тренеры и руководители допустили применение этого правила. Я не хочу ни страдать, ни получать преимущество из-за него. Предполагаю, что скоро футболисты начнут пинать мячом в руку и кричать «Игра рукой!».



Я не верю в это правило. Людям из мира футбола сложно его принять. Рефери также не думает, что это игра рукой. Он не хочет считать это нарушением, но ему приходится – так ему велят».



Момент можно посмотреть, начиная с 1:00.

Главный тренер «Ньюкасла» сегодня тоже был не согласен с решением главного арбитра, несмотря на то что его команда в итоге заработала очко:



«Я понимаю, почему «Тоттенхэм» взбесился, понимаю реакцию Ходжсона. Это полная чушь. Мы должны скакать от радости, но я был бы опустошен, если бы «Ньюкасл» оказался на месте «Тоттенхэма». Возможно, Ходжсон прав. Такие решения портят зрелище. Мы, тренеры, должны объединится и сказать, что это должно прекратиться».

«Нелепо. Совершенно смехотворный закон, усугубляемый VAR. Можно нам вернуть нашу игру обратно, пожалуйста?» — возмутился в «Твиттере» Гари Линекер.

25 вопросов перед стартом чемпионата Англии Огромный текст про всех-всех-всех.

Правила игры рукой обновили ещё в прошлом году:



– граница руки теперь соответствует уровню подмышки;



– нарушением считается как умышленная, так и неумышленная игра рукой, если после касания игроком или его партнером немедленно забит гол или создан голевой момент;



– если же после соприкосновения с рукой до взятия ворот или создания голевого момента мяч проходит некоторое расстояние (пас/дриблинг) и/или совершается несколько передач, то игра рукой не фиксируется, а забитый гол засчитывается.



– чтобы наказать игрока за игру рукой, официальные лица матча должны иметь четкие доказательства того, что мяч попал в руку игрока ниже подмышки, то есть в красную зону.

Но на этом всё не закончилось: IFAB ввела дополнения к уже имеющимся правилам, добавив несколько деталей. Итак, решение об игре рукой принимается в случае:



– рука/кисть чётко отделены от тела и находятся вне «линии тела»;

– игрок явно наклоняется в сторону мяча:



– мяч проходит некоторое расстояние;



– мяч касается руки/предплечья при поднятой вверх руке;



– при падении игрока рука вытягивается в сторону или вертикально от тела.



В принципе, понятно, почему Англия негодует – стало ещё непонятнее и сложнее. А главное – зачем всё это нужно?