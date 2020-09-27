«Локо» — оживший перед жеребьёвкой ЛЧ, ЦСКА – сырой для борьбы за золото

ЦСКА — потенциальный конкурент «Спартака» и «Зенита» в борьбе за золото РПЛ, «Локомотив» — команда с серьёзным грузом вопросов и сомнений. Таким выглядел предматчевый расклад в большинстве оценок и мнений.

У ЦСКА оправдать самые высокие ожидания не получилось. Потенциал команды чувствуется, но пока всё откровенно сыро и нестабильно. Особенно в центре обороны без Дивеева и Фукса (и с Васиным, не вышедшим на поле, потому что… долго переодевался).



Влашич не сыграл на «ценник от «Зенита». Действительно, как говорят, голова забита возможным переходом?

Влашич очень нужен ЦСКА, но и продать его на пике будет правильным решением. Сейчас – пик? Тяжелый выбор для всех.

Чалов. Ноль (НОЛЬ) голов в этом сезоне. Хотя именно он принёс ЦСКА последнюю победу над «Локо» — забил единственный гол с пенальти в июле прошлого года. Но сегодня даже не выходит в основе. А когда выходит — не реализует шансы, когда мячу, кажется, деваться некуда (и сегодня получил нагоняй от Гончаренко во всеуслышание: «Каждым моментом надо распоряжаться лучше»).



ЦСКА проиграл после трёх побед подряд, а вот «Локомотив» провёл, по-моему, свой лучший матч при Николиче. «Железнодорожники» показали, что несмотря на все проблемы, готовы биться и побеждать топ-соперников. Ведь начали откровенно плохо. Играли без дисквалифицированного Крыховяка. Полчаса не было видно Миранчука. В эти минуты казалось, что соваться с таким «футболом» в Лигу чемпионов — гиблое дело. Но начиная с концовки первого тайма Николич предъявил товар, на который он будет рассчитывать в Европе: дисциплина, самоотдача, когда нужно — «автобус» у ворот (в данном случае правильней будет сказать – «паровоз»), стандарты, контратаки и готовность Смолова их завершать.



Вопрос — хватит ли этого набора, чтобы выступить лучше, чем в предыдущих сезонах ЛЧ (Сёмина, если верить клубному руководству, меняли-то во многом поэтому — от Николича в Европе ждут плей-офф)? Когда говорят: «Многое будет зависеть от жеребьёвки», словно забывают — в 2018-м «Локомотив» в ранге чемпиона страны жеребился из первой корзины, попал в компанию с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем», имел в составе Алексея Миранчука, Хёведеса, Фернандеша, Баринова, Фарфана и Денисова, но даже тогда провалился.



Заходить в Европу с Магкеевым, Куликовым, Рыбчинским и иже с ними — мягко говоря, тревожно. Для парней это будет, конечно, отличная школа. Только вот Лига чемпионов не полигон для экспериментов.



Манджукич? Ещё до того, как переход хорвата подвис, я писал, что за такие деньги он и не нужен. Даже если в ближайшее время 34-летний форвард подпишет контракт, предпочтя «Локомотив» «Бешикташу», ему понадобится значительное время, чтобы набрать форму — за последние 1,5 года Марио провёл всего 10 матчей.

Манджукич — старый, Орье — скандальный. И оба хотят очень много денег. Оно нам надо? Большие имена — большие сомнения.

Станет ли победа над ЦСКА разовой акцией или Николич действительно понял, как выжимать из этого состава (прежде всего – из Смолова) 100 процентов и даже чуть более, мы узнаем в ближайшее время. Впереди у сербского тренера его главная проверка — Лига чемпионов (жеребьёвка уже в этот четверг, а первый тур — 20-21 октября), и суперкалендарь в РПЛ без топ-матчей аж до зимы, когда можно и нужно брать своё (три подряд домашних поединка с аутсайдерами – «Химки», «Уфа», «Ротор», потом выезды в гости к «Сочи» и «Динамо»). Пришло время для Николича и его команды (это ведь уже его команда?) показывать максимум.