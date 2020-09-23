Манджукич — старый, Орье — скандальный. И оба хотят очень много денег. Оно нам надо?

Ощущаю острый скепсис в связи с обоими фигурантами громких переходов в топ-клубы РПЛ.

Манджукич в «Локомотиве». Если бы этот трансфер случился лет семь назад, когда хорват блистал в «Баварии», а потом в «Атлетико», никаких вопросов бы не возникло. Но тогда, как сказал один известный российский тренер, «он бы к нам не поехал». А сейчас — так ли Марио нужен «Локо»?

Да, свободный агент. Да, с именем. Но 4 млн зарплаты… Неужели других вариантов нет?

Единственное, что может объяснить приобретение «Локомотивом» форварда-ветерана за такие деньги, это пример Фарфана, свежий и убедительный. Но каковы основания считать, что трансферный снаряд способен ещё раз угодить в ту же счастливую воронку? И не лучше ли было в таком случае оставить Джеффа — уже адаптированного к нашим реалиям и за меньшие деньги?

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Манджукич давно не играл всерьёз (10 матчей и 2 гола в Катаре – вся его статистика за последние 1,5 года). Манджукич едет с ярмарки. Манджукич – замена Миранчуку?! Насколько помню, Николича приглашали как специалиста, умеющего раскрывать молодежь. Райковичу — 31, Манджукичу — 34. Оправдать такую ставку способен только результат.

Орье и «Спартак». Вопросов нет — игрок качественный и в самом соку (27 лет), поиграл за «ПСЖ» и «Тоттенхэм». И, в отличие от Зобнина, профильный правый бровочник. Но он тоже хочет очень много денег — 3,4 млн. Притом что в «Спартаке» никто не получает больше трёх. Федун эту историю проходил ещё с Кавенаги. Решение платить аргентинцу больше, чем Титову и другим лидерам, мягко говоря, оказалось ошибочным.

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К тому же Орье подвержен травмам (за последние два сезона по разным причинам, связанным со здоровьем, пропустил аж 35 матчей) и скандальный по натуре (что на поле аукается ненужными карточками — как-то получил две жёлтые в игре за «Тоттенхэм» в течение шести минут). Самый известный случай, когда ивуарийца занесло, — его общение с болельщиками «ПСЖ» в Сети, по ходу которого Орье дал нелицеприятные характеристики Ди Марии, Блану и Сиригу. После этого ему было запрещено играть даже за вторую команду парижан.

Выступая во Франции, он оскорблял судью Бьорна Куйперса (характеристика «грязный сукин сын» стоила Орье трёхматчевой дисквалификации от УЕФА), нападал на полицейского (за что был приговорён к двум месяцам тюрьмы, но отделался штрафом), а в январе 2019-го перед матчем «Тоттенхэм» — «МЮ» Сержа арестовали по подозрению в домашнем насилии (футболист провёл несколько часов в участке, после чего его выпустили без предъявления обвинения).

Бывший тренер «шпор» Маурисио Почеттино однажды рассказал, как он прививал Орье дисциплину: «Я сказал ему: «Я тебя убью». Если что-то пойдёт не так, я ударю тебя головой».

Если Тедеско готов взять этот совет коллеги на вооружение, то битте шон. Но тот климат, который за год создал в «Спартаке» немецкий тренер, с приходом африканца всерьёз рискует испортиться. Тут надо очень тщательно взвешивать все за и против.