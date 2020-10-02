Покорил РПЛ, побеждал «Барсу» с «Баварией», разозлил Федуна. Куда пропал Курбан Бердыев?

Курбан Бердыев — знаковая фигура для российского футбола. Если бы Netflix приехал в Россию с идеей снять сериал о легендарном тренере, то лучше Бекиевича кандидата не найти. О достижениях специалиста можно говорить долго, и тем удивительнее вспоминать, что Бердыев почти 1,5 года сидит без работы. 11 лет назад он выносил «Барселону» на «Камп Ноу», а сегодня, разве что, пакет мусора в ближайший контейнер.

Летом 2019 года КБ покинул «Рубин», с тех пор инсайдеры отправляют его то в «Спартак», то в «Динамо», но тренер до сих пор остаётся безработным. Разбираемся, почему родной клуб уволил Бердыева и чем он занимается сейчас.

Увольнение из «Рубина» после мощного спича президента Татарстана

«Если так будут играть, всех выгоню!» — гневно заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в декабре 2013 года. Глава республики был крайне недоволен результатами «Рубина» и не сдерживал эмоций на встрече с журналистами.



«Они продули всё, что можно! — кипел Минниханов. — Как не стыдно за такие деньги играть таким образом. Позорить нас. И те, кто связан с этим «Рубином», и игроки, — это просто слов нет! Зарплата день в день выплачивается, всё решается. За такие деньги вот так играть — стыд, позор! Нет никаких слов, ни одного нормального. Никому хорошую оценку не могу поставить. Если так будут играть, всех выгоню! Я это точно говорю. Это издевательство! Там какие-то личные свои разборки ставят во главу (угла). Деньги получил — играй. Есть контракт. У нас лишних денег нет. Вообще бессовестные. И Курбану пора уже задуматься, и всем остальным. Нет никакой пощады! Просто времени не находим для них. Позорят нашу республику».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Грозный спич первого лица республики предвещал большие перемены, и они последовали. Спустя три дня состоялось заседание попечительского совета «Рубина», на котором было принято решение расстаться с главным тренером Бердыевым, а также гендиректором Громовым и вице-президентом Исхаковым. Как потом рассказывал сам Бердыев, об отставке он узнал по телевизору.

Казань революционная После высказываний президента Татарстана Рустама Минниханова мы решили проанализировать возможность отставки из "Рубина" Курбана Бердыева.

За 12 лет в «Рубине» Бердыев дважды стал чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка (2011/2012) и дважды Суперкубка (2010, 2012).



«Рубин» многое пережил вместе с Бердыевым: слёзы счастья от первого в истории золота до побед над грандами в еврокубках. Но чего не хватило? Ответ президента Татарстана: «Вот все говорят: 12 лет бессменно Курбан Бекиевич возглавлял команду,— начал Минниханов. — А где наши игроки? Где наша школа?! Вот сравните, за это время хоккей где находился и куда пришёл. В любом случае, даже если проигрываем, это наши игроки проигрывают».



Забавно, что спустя семь лет Минниханов предложит Бердыеву возглавить академию футбола в Татарстане. Но до этого мы ещё дойдём.

Консультировал «Анжи», ушёл главным в «Ростов»

С резюме Бердыева достойное предложение от другого клуба было вопросом времени. Тренер не торопился. В марте 2014 года он «подрабатывал» консультантом в «Анжи» — помогал махачкалинцам в подготовке к матчу со своим бывшим клубом. Видимо, консультировал Бердыев коллегу Гаджиева неплохо — «Анжи» переиграл «Рубин» (1:0). Но уже в апреле сотрудничество двух именитых тренеров закончилось — Курбан пошёл своим путём.

Фото: Алексей Старостин, «Чемпионат»

В декабре 2014-го, спустя год после увольнения из «Рубина», он принял «Ростов». Задача была одна — остаться в Премьер-Лиге. «Ростов» с 11 очками замыкал таблицу. Глобально с задачей Бердыев справился. Сезон-2014/2015 команда закончила на 14-м месте, по ходу сезона обыграв «Рубин». В переходных встречах команда с берегов Дона уверенно разобралась с «Тосно» и осталась в элите.



«Если будет поставлена серьёзная задача, могу остаться в «Ростове» — сказал Бердыев после окончания чемпионата. Спустя две недели клуб объявил о продлении контракта со специалистом. Команда здорово начала новый сезон, но затем подпортили настроение финансовые проблемы: игрокам и персоналу задерживали заработную плату. Несмотря на проблемы, к концу осеннего этапа «Ростов» уверенно чувствовал себя на втором месте.

Чары Бердыева. Как «Ростов» из аутсайдера в лидера переродился Бердыеву хватило одного года, чтобы вытравить из «Ростова» аутсайдерскую психологию и поднять команду на головокружительную высоту.

Интрига сохранялась до последнего тура. На золотые медали претендовал ЦСКА Слуцкого и «Ростов» Бердыева. «Армейцам» в последней игре предстоял выезд в Казань. «Будем рады подарить чемпионство «Ростову» и Бердыеву», — говорил перед встречей президент казанской команды. Дончанам нужна была осечка москвичей. Но ЦСКА, как и «Ростов» в параллельном матче, набрал три очка и стал чемпионом страны. Команда Бердыева заняла второе место, получив путёвку в квалификации Лиги чемпионов.

Бердыева приглашали многие клубы, но Бекиевич остался в «Ростове», подписав новый двухлетний контракт. Спустя время специалист мог занять пост главного тренера сборной России, но в РФС предпочёл кандидатуру Станислава Черчесова. В начале августа «Ростов», объявив об уходе Бердыева с поста главного тренера, сделал больно своим болельщикам. Причиной отставки стала безрезультатная встреча специалиста с губернатором Ростовской области. На просьбу Бердыева об усилении команды был получен уклончивый ответ.

Казалось, что специалист вот-вот подпишет контракт со «Спартаком». Переговоры находились, как говорят, в продвинутой стадии. Говорят, Леонид Федун пришёл в ярость, узнав, что параллельно Бердыев общается на предмет трудоустройства с «Локомотивом». Коллеги из «Бизнес Online» так описывали возникшую ситуацию: «По одной из версий окружения Бердыева, именно параллельные переговоры с «Локомотивом» негативно повлияли на решение «Спартака». Федуну не понравилось, что специалист метался, разговаривал с другим клубом, хотя ранее уже пожал руку и договорился о переходе в «Спартак» лично с ним. Как говорят в окружении Бердыева, владелец клуба даже написал ему гневное смс-сообщение: «… !» [чудак].

После того, как в «Спартаке» неожиданно «попёрло» у вчерашнего «и.о.» Карреры, тема окончательно заглохла, и Бердыев вернулся в Ростов в качестве вице-президента — тренера. По сути он продолжал руководить командой. Самое яркое воспоминание осени — победа над «Баварией» в Лиге чемпионов. Крик Бердыева: «Мужики!» в Ростове забудут не скоро.



Прошлогодний успех в РПЛ повторить не удалось — команда закончила чемпионат на 6-м месте, а Бердыев покинул команду.

«Экипаж прощается с вами…» Что теперь будет с «Ростовом» Сосредоточившись на фигуре тренера Бердыева, мы оставили на периферии внимания более глобальный вопрос: что ждёт целый ростовский клуб?

Возвращение в Казань

Тем временем «Рубин» был очень плох. Приглашение испанского специалиста Хави Грасии и многомиллионные трансферы не оправдали себя.

Возвращение Курбана. Бердыев сменил «Ростов» на «Рубин» Хорошая новость для «Рубина»: Курбан Бердыев возвращается в Казань. Сегодня тренер и клуб достигли принципиальной договорённости.

«Я бы рекомендовал главе «Рубина» рассмотреть вариант с Бердыевым», — заявил глава Республики Татарстан Минниханов, который четыре года назад критиковал работу тренера. Слово главы — почти закон. К пожеланию/распоряжению прислушались и уже через неделю Курбан Бекиевич вернулся на базу «Рубина».



Триумфального возвращения не получилось. Финансовые проблемы вынудили клуб расстаться с дорогими активами команды: Казань покинули Сонг, Мвила, Оздоев и другие. По итогам сезона клуб занял только 10-е место. Следующий сезон — ещё более удручающий: 11-я позиция и худший результат в истории команды. Клуб отправил на распродажу игроков. На этот раз столицу Татарстана покинули Азмун, Джанаев, Полоз, Кудряшов и другие.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но не только плохие результаты стали причиной ухода Бекиича из команды. По сообщениям коллег из «БИЗНЕС Online», оклад Бердыева в клубе составлял € 3 млн евро. Суммарная зарплата тренерского штаба специалиста — ещё € 1,5 млн. Столь жирные контракты не вызывают удивления. Бердыев возвращался под амбициозный проект, речь шла о еврокубках — кто знал, что команду накроют финансовые проблемы? По сообщениям коллег, боссы «Рубина» предлагали главному тренеру пойти на сокращение заработной платы сразу в 10 раз — до € 300-400 тыс. Бердыев, вроде бы, не возражал. Даже первый президент Татарстана пытался предотвратить отставку тренера. Тщетно. В клубе приняли решение расстаться со специалистом. Новым коучем был назначен Роман Шаронов (как показало время — ошибочно).

Чем же всё это время занимается Бердыев?

Бердыева из Казани отпускать не собирались. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов предложил специалисту организовать систему ступенчатой подготовки футболистов с младшего возраста и организовать детско-юношескую академию футбола Татарстана с филиалами в главных городах республики. Были заявлены планы построить пять лёгких тренировочных манежей в четырёх городах Татарстана: два в Казани и по одному в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.



В июне 2019 года Бердыев выиграл суд. Палата по разрешению споров РФС стала на сторону экс-главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева в его споре с клубом по задолженности, образовавшейся из-за невыплаты заработной платы.



В июле 2019-го Бердыев с рабочим визитом прилетал в Нижнекамск, где встретился с мэром города. Кстати, с похожим предложением на Бердыева вышли и на родине. В Туркменистане, как и в Казани, специалисту предложили курировать детско-юношеский футбол. Бекиич несколько раз летал на родную землю, проводил открытые тренировки и читал лекции. Если возвращаться к Казани, с декабря 2019 года, когда был заложен символический камень в один из манежей Казани, Бердыев не принимал участия в проекте.

«Вопрос, будет ли в Татарстане развиваться академия Бердыева, нужно задать самому Бердыеву, — заявил мэр Казани Ильнур Метшин. — Сама академия будет жить независимо от фамилии. С Бердыевым или без, продолжим работу».



Хоть Бердыев и согласился участвовать в проекте главы Татарстана, но к этой идее он быстро остыл. По сообщениям казанских коллег, изначально тренер хотел возглавить именно клубную академию, но «Рубин» не поддержал идею.



Так чем же занимался Курбан Бекиевич? Сам Бердыев интервью практически не даёт (а если даёт, то крайне редко и когда это ему нужно). Окружение тренера о его делах тоже не распространяется. Но время от времени тренер где-то «проявляется». В сентябре 2019-го Бердыев в компании отца Сердара Азмуна посетил матч «Спартак» — «Зенит». В октябре принял участие в символическом вбрасывании на хоккейном матче «Ак Барс» — «Барыс».

Бердыев любит путешествовать, о его стажировках к именитым тренерам ходят легенды. Но эпидемия коронавируса лишила тренера такой возможности. Домашний режим специалист соблюдал в Казани. После послабления уехал на юг страны, где посетил матчи «Сочи» – «Спартак» и «Чайка» — «Алания». КБ и сегодня максимально погружен в футбол. Но почему до сих пор без работы?

Был одной ногой в «Сочи». Идеальный кандидат для «Динамо»?

Казалось, такой опытный мастер надолго без работы не останется. В ноябре 2019 года «Чемпионат» сообщил о близкой договорённости «Сочи» с Бердыевым. Если бы стороны подписали контракт, специалист возглавил сочинскую команду зимой. Договориться не удалось, в итоге в Сочи приехал Владимир Федотов из «Оренбурга». Интерес к персоне Бердыева приписывали и «Динамо». Там же мог оказаться и экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера. Но в итоге боссы утвердили на должность тренера молодёжки Кирилла Новикова.

И всё-таки — «Динамо» проклято? Бывший гендир считает, что всему виной клятвы на могилах У Новикова тоже не получилось. Кто следующий? Кульчий? Бувач? Бердыев?

У Бердыева всегда есть варианты продолжения карьеры за рубежом: стабильно зазывают в «Кайрат», были предложения возглавить национальные команды Казахстана и Туркменистана. Только ему это не очень интересно. Похоже, Бердыев ждёт предложения от амбициозного клуба из России. На днях одно такое место освободилось — в «Динамо». Близкие люди из окружения Бердыева уверены: если предложение будет — Бекиевич придёт. Но все мы знаем, что Бердыев приезжает со своими людьми и порядками. Готовы ли к этому в московском клубе? Спорно. Но если нужен результат здесь и сейчас, Бердыев представляется подходящим кандидатом.