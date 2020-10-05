РПЛ – без болельщиков? В октябре трибунам грозит закрытие из-за коронавируса

Если вы собирались сходить на футбол, самое время сделать это в ближайшее время – есть большая вероятность, что уже в этом месяцы для болельщиков закроют доступ на стадионы. Подобное решение уже обсудили в руководстве Москвы – об этом «Чемпионату» сообщили источник в мэрии и собеседник, знакомый с ситуацией.
На фоне новостей о переводе сотрудников крупных компаний на удалённую работу, введения режима самоизоляции для людей старше 65 и тех, у кого есть хронические заболевания, открытия резервных госпиталей в Москве – эта инициатива звучит вполне правдоподобно.
А ещё варианты есть?
По нашей информации, власти обсуждали несколько вариантов развития ситуации – полное закрытие и постепенное снижение квоты вплоть до 10%. Все эти решения будут зависеть напрямую от решения руководства страны: поскольку предугадать точное увеличение больных невозможно.
Очевидно, что для клубов, которые уже немало потеряли из-за весеннего перерыва и невозможности полностью реализовывать билетную программу, перенести ещё один экономический удар совсем не хочется.
Что ждёт регионы?
Сейчас ситуация с коронавирусом ухудшилась по всей России – ежедневное число заболевших приблизилось к майским пикам. 5 октября – в пятёрке дней с наибольшим количеством инфицированных за сутки. В 23 регионах на фоне ухудшающейся ситуации вслед за Москвой и МО вернули прежние ограничения (самоизоляцию для лиц старше 65 и людей с хроническими заболеваниями). Если посмотреть на решения, которые принимались ранее, то сначала что-то вводил Сергей Собянин, а через день-два – руководители регионов. В случае с футболом есть большая вероятность, что сокращение числа болельщиков или же полное закрытие трибун распространится на всю лигу (пусть и не день в день), а не только московские клубы.
А где-то уже повторно закрыли трибуны?
Во Франции на прошлой неделе квоту понизили с 5000 до 1000 – из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
- 5 октября 2020
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