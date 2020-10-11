7 турецких игроков в истории РПЛ. Где они сейчас

Турецкие футболисты нечасто, но заезжали в чемпионат России. Кому-то из них удалось сделать в РПЛ имя, кто-то провалился и больше не возвращался. Накануне матча сборных России и Турции вспомнили всех турок, выступавших у нас. Некоторые выиграли много трофеев.

Мехмет Аксу, «Ростов» (2003-2004)

Фото: из личного архива

Турецкий нападающий перешёл в «Ростов» в 23 года, став первым легионером из Турции в истории чемпионатов России. Закрепиться в составе дончан Аксу не удалось. Он провёл всего три матча за жёлто-синих (в общей сложности 150 минут) и через семь месяцев переехал в Казахстан.



Вернувшись в Турцию, Мехмет сменил шесть клубов и в 2012 году завершил карьеру, нигде толком себя не проявив. С 2018 года Аксу бегает за любительскую «Кючюкаясофью».

Тамер Туна, «Терек» (2005)

Фото: Onur Coban/Getty Images

«Терек» — единственный зарубежный клуб в карьере Туна. В 2005 году Тамер приехал в Грозный, но, отыграв 22 матча, через полгода покинул Россию. Несмотря на большое количество клубов в послужном списке, чемпионом полузащитник стал только в составе «Бешикташа» в сезоне-2002/03.



Закончил карьеру Тамер в «Дарданелспоре», где после завершения игровой карьеры начал работать в юношеской команде, а летом 2011 года был назначен главным тренером. При нём клуб выиграл Лигу 3 и поднялся этажом выше. В октябре 2013-го Туна покинул пост тренера команды. Сейчас он возглавляет «Антальяспор», с которым занимает шестое место после четырёх туров.

Фото: «Чемпионат»

Текке — единственный турок, поигравший в России в двух командах. Период в «Зените» выдался удачнее, чем в «Рубине»: чемпионство, Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Фатих сыграл 91 матч за сине-бело-голубых, забил 29 голов и отдал восемь голевых передач.



За казанский клуб Текке провёл всего семь игр — зато выиграл второй Суперкубок России в карьере. Дебют в «Рубине» выпал как раз на матч Суперкубка против ЦСКА.



Из России Фатих вернулся на родину, где завершил игровую карьеру и стал тренером. В настоящее время Текке возглавляет «Истанбулспор». Это его шестое место работы за последние пять лет.

Как сейчас выглядят игроки «Зенита», выигравшие Кубок УЕФА в 2008 году Прошло 12 лет.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кабзе вписал своё имя в историю казанского клуба, став двукратным чемпионом России. За три года нападающий сыграл 61 матч, забил восемь голов, отдал пять голевых передач и выиграл Суперкубок России. В июле 2010 года Кабзе подписал контракт с «Монпелье», но уже через два года вернулся на родину, где через пять лет завершил карьеру, сменив пять клубов.



В мае 2020 года бывший нападающий «Рубина» поделился воспоминаниями о выступлении за казанский клуб:



«Единственное, что я помню из раздевалки, — это танцы после первого чемпионства. Тогда мы танцевали с Курбаном Бердыевым. Под какую песню? Не было песни! Просто хлопали в ладоши и щёлкали пальцами! Делали «щак-щак». Он сам задавал мотив! Курбан Бердыев – очень серьёзный человек. Я в первый раз видел его таким! Он танцевал в раздевалке! Мы были в шоке! Было настоящее счастье!



Перед матчами в мечеть мы не ходили. Мы старались ходить на пятничные молитвы. Если матчи были в пятницу, то ходили после игр. Пост в «Рубине» держали все мусульмане. Я, Фатих Текке, Карадениз, наш друг Яшар (представитель игроков). Рамадан не попадал на игры, поэтому Бердыев особо не зацикливался на этом.



Конечно, я доволен карьерой в России. Когда я приехал играть в Россию, все у меня спрашивали: «Зачем?» Я доверился Курбану и понял, что не ошибся. Это нереальная энергетика и большой талант! Спасибо ему за это! Спасибо судьбе, что я попал в «Рубин» и познакомился с таким достойным человеком. До этого в Турции никто не знал о «Рубине» и Казани. Уже потом у меня на родине начали узнавать эти слова! Да и не только Турция, но и весь мир! Наша команда не зря провела там своё время! В истории «Рубина» два чемпионства: я безумно счастлив!» — рассказал игрок.

Джанер Эркин, ЦСКА (2007-2009)

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Джанер приехал в Россию в 18 лет и провёл здесь два года. В составе ЦСКА Эркин сыграл 49 матчей, дважды выиграл Кубок и один раз Суперкубок России. Из России Джанер вернулся в Турцию, но через семь лет уехал в «Интер», где проявить себя не смог. Позже Эркин подверг критике экс-наставника миланского клуба Франка де Бура, заявив, что он уничтожил его карьеру в Италии.



В 2016 году защитник вернулся в Турцию и в августе 2020 года подписал контракт с «Фенербахче» по схеме «2+1».

Бывшему футболисту ЦСКА грозит два года тюрьмы. За что? Видимо, он привёз плохую привычку из чемпионата России.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Пожалуй, самый крутой турок в истории РПЛ. Более 300 матчей, два чемпионства, два Суперкубка и Кубок России покорились Гёкденизу. Голы в ворота «Интера», «Атлетико», «Барселоны». Память о Казани у Карадениза сохранится навсегда — в ноябре 2014 года он сделал татуировку (надпись на правом бицепсе «ФК Рубин Казань»).



Сейчас Карадениз проводит много времени с семьёй и готовится стать тренером: в конце 2018 года получил лицензию А.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Тёре пополнил казанский клуб в 20 лет. Гёкхан подписал четырёхлетний контракт с клубом, а цена трансфера по данным transfermarkt.ru составила € 6 млн. Закрепиться в составе «Рубина» игрок не смог — зато отличился его агент.

23 ноября 2012 года агент Георг Яблуков обвинил «Рубин» в вымогательстве денег и обратился за помощью к президенту Татарстана. В опубликованном в ответ официальном заявлении Бердыева утверждалось, что клуб «Рубин», Гёкхан Тёре и лично Бердыев готовы к любому сотрудничеству с соответствующими инстанциями, которое поможет выяснению реальных обстоятельств, которые «не имеют ничего общего с приписываемыми противоправными действиями». Тёре пропустил матч с «Волгой», что Бердыев объяснил болезнью игрока. 27 ноября в прессе появились слухи, что Гёкхан Тёре самовольно покинул расположение «Рубина», перебравшись в Стамбул, но «Рубин» и игрок опровергли это. По информации других источников, Тёре прибыл в Стамбул для подписания контракта с новым агентом Ахметом Бюлютом. 28 ноября Гёкхан подтвердил информацию о том, что самовольно покинул расположение клуба, и заявил, что у него есть серьёзные причины не возвращаться в Казань. В январе 2013 года вернулся в «Рубин» после личного вмешательства в ситуацию президента Татарстана Рустама Минниханова.



Летом в 2013 года Тёре отправился в «Бешикташ», где попал в криминальную историю.



20 апреля 2014 года после матча с «Фенербахче», Гёкхан отправился в ночной клуб, где в результате конфликта получил огнестрельное ранение в плечо. В тот же день Тёре был успешно прооперирован. По информации турецкой прессы, за посещение заведения он был оштрафован руководством клуба на 100 тыс. евро. Годом ранее после матча с Нидерландами в результате стычки Тёре угрожал пистолетом игроку сборной Турции Омеру Топраку и его сыну, а также приставил оружие к колену Хакану Чалханоглу.

5 легионеров, которые реанимировали карьеру после России Рассказываем о легионерах, которые покинули Россию в поисках игровой практики и тем самым реанимировали свою карьеру.

В 2016 году перешёл в «Вест Хэм» на правах аренды, но и там не задержался. С 2019 года Гёкхан выступает за турецкий «Ени Малатьяспор».