Первый гол Кокорина и дебют Мозеса. «Спартак» играл тайм, но этого хватило для победы

«Спартак» с «Химками» выдали зажигательный матч с пятью голами! Красно-белые по ходу игры уступали, потом выигрывали с разницей в два мяча и едва не потеряли два очка в концовке. Тем не менее удержали победу, благодаря которой догнали лидера РПЛ «Зенит» по набранным очкам.
Главные события матча «Химки» – «Спартак»:
— В заявке «Спартака» не оказалось Георгия Джикии, Самуэля Жиго, Остона Урунова, Зелимхана Бакаева и Александра Соболева. Капитан команды Джикия находится на карантине, у Жиго и Урунова травмы, у Бакаева ротавирусная инфекция, а Соболев дисквалифицирован из-за перебора жёлтых карточек. В результате в обороне красно-белых сегодня действовало трио Кутепов – Маслов – Гапонов, а на позиции под нападающими вышел Александр Кокорин.
— Команды показали всех своих новичков последних дней. Перешедший в «Спартак» из «Челси» Виктор Мозес был включён в число запасных. В основу «Химок» попал защитник Арсений Логашов, а полузащитники Павел Могилевец, Илья Камышев и нападающий Александр Долгов начали матч на скамейке.
— Игроки «Спартака» вышли на матч в траурных чёрных повязках в память о Василии Кулькове. Химчане в свою очередь перед игрой надели майки с надписью «Каза выздоравливай». Команда поддержала травмированного 19-летнего полузащитника Данила Казанцева.
— Статистика первого тайма – шок! Один из лидеров чемпионата нанёс всего 3 удара по воротам (в створ – 1), а один из аутсайдеров – 14 (в створ – 6). И эти цифры на самом деле отражали опасность атак команд. Голкипер «Спартака» Александр Максименко стал героем этих 45 минут. Он, в частности, вытащил удар под перекладину экс-игрока красно-белых, нового капитана «Химок» Дениса Глушакова. Однажды гостей простил арендованный хозяевами как раз у «Спартака» Резиуан Мирзов, который из убойной позиции отправил мяч в небеса.
— «Спартак» играл предсказуемо, владея мячом. Хотя идеи у команды Доменико Тедеско вроде бы были. Впереди менялись местами, стремясь запутать защитников, Кокорин, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе. Направо смещались, создавая дополнительную опцию для развития наступления через фланг Алекс Крал, Наиль Умяров или Павел Маслов, когда опорник опускался глубже. Но «Химки» всё читали. «Спартаку» недоставало скорости в атаке, Кокорин и остальные страдали без свободного пространства. Впервые красно-белые пробили по воротам в середине тайма – это сделал Понсе, а на 35-й минуте аргентинец едва не заработал пенальти. Почувствовав, что Арсений Логашов прихватил его за майку и чуть-чуть дёрнул, Эсекьель свалился. Эпизод неоднозначный. Возможно, решение бригады Кирилла Левникова стоит поддержать, поскольку Логашов не настолько сильно потянул Понсе на себя, чтобы тот потерял равновесие.
— Только в начале второго тайма «Химки» забили заслуженный по игре гол. Эпизод начался с противостояния всё той же пары Логашов – Понсе: новичок «Химок» отобрал мяч у аргентинца. Завершил атаку Мирзов, который легко обыграл Умярова и здорово пробил. Принадлежащий красно-белым атакующий полузащитник не праздновал гол, но показал жестом, что кому-то надо замолчать. Судя по всему, Мирзов обратился к своим критикам и хейтерам в «Спартаке».
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— Тедеско тут же выпустил на замену Мозеса. Но не успела игра возобновиться после выхода на поле нигерийца, как в ворота «Химок» был назначен пенальти. Судьи с VAR предложили Левникову посмотреть случившийся за несколько секунд до того эпизод с ударом Понсе. Повтор подтвердил: Логашов (да-да, опять он!), пытаясь помешать сопернику, ударил аргентинца ногой по лицу. Любопытно, что к «точке» подошёл Кокорин. Нападающий хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый, забив свой первый гол за «Спартак».
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— При счёте 1:1 игроки «Химок» почему-то откровенно растерялись, а спартаковцы наконец-то поймали нужную волну. Всего пять минут потребовалось команде Тедеско, чтобы забить второй гол. Снова разницу сделал Понсе, который после углового классно сыграл головой на опережение в борьбе с Александром Трошечкиным.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.
— Мозес каши не испортил, но лучшие матчи нигерийца за «Спартак» впереди. А вот Роман Зобнин, вернувшись в центр, расправил плечи. Полузащитник сборной России поучаствовал в третьем голе красно-белых. Защитники «Химок» на фоне усталости перестали успевать за спартаковцами, проигрывали подборы. Один из таких эпизодов завершился подачей Зобнина и очередным ударом от Понсе, а Ларссон добил мяч в сетку.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.
— Тем не менее в концовке «Химки» вернули интригу. Голевая атака хозяев началась с аута, который вообще-то должны были выбрасывать спартаковцы. Возможно, именно ошибка судьи сбила защитников «Спартака», потерявших концентрацию и позволивших Брайану Идову сократить разрыв.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.
Более того, на 89-й минуте Идову не реализовал ещё один, «стопроцентный» момент – красно-белых спас сейв Максименко! По идее на рывки нигерийца из «Химок» должен был реагировать нигериец из «Спартака», однако Мозес не дорабатывал в обороне. Виктор всё-таки сильнее на мяче, чем без него, кроме того, новичку ещё нужно набрать оптимальную форму. «Химки» и после перерыва превзошли соперника по ударам – 8:7 (в створ – 4:6). Но всё-таки второй тайм остался за «Спартаком».
- 17 октября 2020
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