Хет-трик после 86-й минуты и гол со своей половины поля — удивительный камбэк «Урала»!

Сегодня в подмосковном Домодедово было жарко. За выход в следующий этап Кубка России сошлись «Велес» и «Урал». Казалось, сенсации быть — хозяева вели в счёте до 86-й минуты, но затем проснулся Эрик Бикфалви, похоронивший шансы москвичей.

Болельщики на люльке

В связи с ограничениями на фоне пандемии коронавирусной инфекции кубковый матч проходил без зрителей. Но болельщики «Урала», прилетевшие на выезд, проявили смекалку. Чтобы поддержать команду, они заказали автокран и забрались в люльку.

Но ещё до стартового свистка изобретательные фаны вдруг исчезли. Как сообщает коллега Севастиан Терлецкий в своём телеграм-канале, прибывшие полицейские потребовали прекратить несогласованный перформанс. Но здравый смысл всё же победил — болельщики снова взмыли над стадионом «Авангард» в начале второго тайма.



Идея с люлькой, конечно, не нова. Но как же приятно наблюдать за подобной картиной. Ребята, вы крутые!

Исход матча решил хет-трик Бикфалви

Первые тайм прошёл без забитых мячей. Всё самое вкусное команды оставили на вторые 45 минут. Хозяева вышли вперёд в дебюте второго тайма, после удара Артёма Максименко. Несмотря на попытки «Урала» сравнять, счёт на табло не менялся вплоть до 86-й минуты.

А на последних минутах гости устроили штурм ворот «Велеса». После очередного навеса мяч попал в руку одному из игроков хозяев. Судья решительно указал на «точку». Самое забавное — реакция тренера москвичей на одиннадцатиметровый. Кажется, крик «Ты чего делаешь?» был слышен на всё Домодедово. Причём не совсем понятно, к кому обращался коуч — к своему подопечному или арбитру. Эрик Бикфалви с точки не промазал — 1:1, а тренера выдворили с лавки. Гости на кураже понеслись вперёд. Спустя три минуты румынский легионер, оказавшийся расторопней остальных в чужой штрафной, оформил дубль.



На 93-й минуте «Велес» получил право на угловой. Как это обычно бывает, прибежал и вратарь. Стандартное положение реализовать не удалось, а всё тот же Бикфалви, настоящий герой дня, запустил мяч в пустые ворота со своей половины поля.

«Урал» занимает первое место в группе и выходит в 1/8 финала. На этой стадии в кубковый турнир вступают клубы, занявшие в прошлом сезоне места с 1-е по 6-е соответственно. Жеребьёвка состоится после окончания группового этапа.