Русский Netflix представил сериал о Михаиле Круге. Главная роль – у тестя защитника ЦСКА

Спортсмены обожают Netflix – американский стриминговый сервис, который снимает и показывает у себя популярные фильмы. Среди них – испанский сериал «Бумажный дом» с участием Неймара в одном из эпизодов, сериалы про «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Сандерленд», а также документальный фильм-сериал «Последний танец» про Майкла Джордана и династию баскетбольного «Чикаго Буллз».

На прошлой неделе у Netflix появилась русскоязычная версия. Теперь платформа говорит и пишет на русском языке, за просмотр можно платить в рублях, почему-то удалились фильмы без перевода на русский (это один из минусов), а ещё появились фильмы и сериалы на оригинальном русском языке, в том числе биографический сериал 2013 года про исполнителя шансона Михаила Круга – «Легенды о Круге».

Михаил Круг (кадр из сериала «Легенды о Круге») Фото: Netflix

У этого сериала есть прямая связь со спортом, а точнее, российским футболом.

Главную роль в сериале сыграл двойник Михаила Круга, актёр Юрий Кузнецов-Таежный , который для роли набрал 16 кг. Его зять – защитник ЦСКА Виктор Васин , который в интервью Sports.ru рассказывал, как тесть ездит с программой Круга по стране и видится на его юбилеях с женой Круга Ириной, выступающей теперь сольно. «Сильно его творчеством я не увлекался, но некоторые песни слушал и до фильма, – рассказывал Васин. – Топ-3: «Кольщик», «Приходите в мой дом» и «Магадан».

, который для роли набрал 16 кг. Его зять – защитник ЦСКА , который в интервью Sports.ru рассказывал, как тесть ездит с программой Круга по стране и видится на его юбилеях с женой Круга Ириной, выступающей теперь сольно. «Сильно его творчеством я не увлекался, но некоторые песни слушал и до фильма, – рассказывал Васин. – Топ-3: «Кольщик», «Приходите в мой дом» и «Магадан». Юрия Кузнецова знают и другие спортсмены. С ним фотографировался тверской хоккеист Илья Ковальчук (Круг – тоже из Твери) и футболист Денис Глушаков , который слушал шансон в детстве в машине у дяди Валерия Глушакова и выделил для себя песни «Приходите в мой дом», «Только для тебя», «На юга», «Пусти меня, мама» и «Студентка».

, который слушал шансон в детстве в машине у дяди Валерия Глушакова и выделил для себя песни «Приходите в мой дом», «Только для тебя», «На юга», «Пусти меня, мама» и «Студентка». На этом связь Кузнецова-Таёжного с футболом не заканчивается. Перед чемпионатом мира 2018 года актёр-музыкант выпустил клип «Россия, настало время побеждать / Россия, нас никому не удержать» со словами «Мы сделаем так, что поднимут наш флаг // Он белый, синий и красный». За атмосферой и полным видеофрагментом – на видео от «Радио Шансон».

Кстати, Круг сам обожал футбол и выступал перед сборной России

Правда, до футбола был хоккей – Круг стоял в воротах, а дома с отцом кричал на всю квартиру после голов «Спартака» и сборной СССР времён Фетисова и Касатонова.

В футболе болел за «Спартак», дружил с Егором Титовым , Дмитрием Аленичевым , Владимиром Бесчастных и Дмитрием Парфёновы м. Ходил на матчи, следил за «Спартаком» во время гастролей, называл Тихонова Тишкой.

, , и м. Ходил на матчи, следил за «Спартаком» во время гастролей, называл Тихонова Тишкой. На отборе к ЧМ-2002 Круг бесплатно выступил перед сборной России на базе в Бору. Олег Романцев выделил под его гримёрку люкс. «Говорить много не будем, – начал выступление шансонье. – Песня обычно говорит за артистов, а за футболистов голы. Сегодня я буду забивать свои голы».

Михаил Круг Фото: РИА Новости

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Делитесь в комментариях впечатлениями от сериала «Легенды о Круге» и советуйте другие сериалы от Netflix. Кажется, они нам снова пригодятся.