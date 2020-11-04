Душевно посидели с Уткиным из «Краснодара»: бабушка, рыбалка с Мусаевым, бунт в академии

Замечали, что перед важными еврокубковыми матчами полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин слегка улыбается? Особенно – в Лиге чемпионов.

Например, с «Ренном» (1:1): «Вокруг болельщики, играет гимн, я думаю: «Офигеть, как я здесь вообще оказался, парень из Аксая. Нужно дальше работать и доказывать», – рассказал Уткин в интервью, которое скоро начнётся. – По мне бежали мурашки, я улыбался, наслаждался атмосферой, а после матча ребята из Аксая писали «братан», поддерживали».

Дома с «Челси» Уткин тоже «чувствовал прилив эмоций»: «Чуть-чуть улыбался, но не сильно. После моего первого удара показалось, что мяч залетел в ворота – я был на стадии, чтобы начать радоваться. Ещё запомнил, как после удара Тонни (Вильены. — Прим. ред.) отрикошетил мяч, и я подумал, что гол. Даже на повторе видно, как поднимаю руку, чтобы отпраздновать, но потом хватаюсь за голову».

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Эти улыбки случились с Даниилом в 21 год, так что попробуйте уследить за его карьерой.

Родился в городке Аксай на 50 тысяч жителей в трёх километрах от Ростова. «Маленький и уютный город, особых достопримечательностей нет, разве что Ленин стоит, – описывает Уткин Аксай. – В детстве играли в прятки, догонялки и казаки-разбойники, в кино и за другими развлечениями ездили в Ростов; только недавно на выезде из города построили «Мегу», молодёжь проводит время там».

В девять лет в «Одноклассниках» ему ответил комментатор Василий Уткин, теперь Уткины переписываются в «вотсапе», Василий поздравляет полузащитника с победами и ждёт однофамильца в сборной.

В 11 лет – уехал из ростовской академии Виктора Понедельника в «Краснодар».

В 14 – в команде Мурада Мусаева выиграл чемпионат России по своему возрасту (первая победа в истории клуба).

В 19 – дебютировал в РПЛ и получил сравнение с интеллектом Зидана от тренера молодёжки Галактионова. Дальше – победный (он же дебютный) гол ЦСКА, дубль-пушка «Зениту» в конце прошлого сезона, стабильное место в центре полузащиты «Краснодара» и эмоции Василия Уткина: «Даня, ты просто красавчик».

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Перед вами – не совсем футбольное интервью Даниила про семью, пользу шахмат в академии «Краснодара» и разностороннего Мусаева. Когда будете читать, закрывайте глаза и представляйте, что вы на юге. Сегодня в Краснодаре плюс 18, по-прежнему возможны поездки на море, а ещё команда Уткина сыграет в Лиге чемпионов с «Севильей». Начало – в 23:00 мск.

Начинаем с борща, пюре и купаний в Доне

– Пока родители работали, бабушка Вера водила меня на игры, готовила украинский борщ и пюре с котлетами – моё любимое блюдо — и повторяла: «Сделал дело – гуляй смело». Я часто оставался у неё на ночь: играли в домино, карты и шашки, купались в Доне. В моём детстве Дон уже не был чистым, но летом туда окунались семьями, мы с ребятами приходили на песчаный пляжик в Аксае. Теперь Дон совсем грязный, мало кто купается.

А бабушке уже 78 лет, до сих пор работает на огороде, хотя мы всей семьёй пытаемся отговорить её от нагрузок. На днях вот позвонила: «Я тут все шторы постирала». То есть в 78 лет она залезла на столешницу, сама всё сняла – откуда у неё столько энергии? Дай бог ей, конечно, здоровья!

Песчаный пляжик в Аксае Фото: aksayland.ru

Переезд в Краснодар в 11 лет и отношения на расстоянии

– До академии «Краснодара» футбол особенно не смотрел – я больше гулял и играл в форме Месси с 30-м номером (купили родители). Мы бегали и на камнях, и на асфальте, и на жёсткой земле. Ворота с одной стороны – это два дерева, с другой – камни или палки. С детства у меня хороший удар, я много забивал, изучал трюки. В 8-9 лет поспорил с папой: если сделаю финт «вокруг света» (чеканка + обводка ногой вокруг мяча – Прим. «Чемпионата») десять раз подряд, то он купит мне PSP – я не сделал.

PSP мне всё-таки купили – играл на ней в FIFA за «Барселону» и «Манчестер Юнайтед», за который болели в семье лучшего друга. А десять «вокруг света» я повторил уже в академии. Сейчас тоже могу, хотя отдельно трюки уже не тренирую.

А тогда, в 10-11 лет, пошли просмотры, был выбор между пробами в Краснодаре, Москве и Петербурге, где у нас жили родственники. Сначала поехали в академию «Краснодара», я потренировался с 98-м годом и сказал: «Хочу здесь играть». Меня покорили поля (их было четыре или пять!), природа вокруг и коттеджи для футболистов – я прямо загорелся. Уровень чувствовался сразу.

Даниил Уткин. 2017 год Фото: fckrasnodar.ru

Конечно, уезжать в 11 лет в другой город было тяжело, но я же горел идеей играть в футбол. До 16 лет почти каждую неделю навещали родители, потом я уже сам приезжал в Аксай: рос младший брат, хотелось увидеться с девушкой, семьёй, лучшим другом Андреем, который теперь тренирует маленьких детей в Аксае.

Отец уже 20 лет занимается малым бизнесом, мама после рождения брата стала домохозяйкой. Взросление Юры я пропустил, но сейчас, когда ему 14, мы каждый день созваниваемся, в отпуске пытаюсь отвлечь его от компьютерных игр, выйти на улицу и поиграть в футбол, которым он и без меня занимается. Брат же учит меня игре на приставке и приёмам внутри FIFA, на карантине вместе помогали отцу с ремонтом; я также обустроил свою комнату – собрал кровать и тумбочку, где у меня стоит тяжёлый золотой бык, подаренный девушкой. Других интересных деталей в комнате нет – разве что плюшевый мячик из «Икеи».

– Отношения с девушкой тоже на расстоянии?

– Да, ей надо доучиться. Не сказал бы, что это очень удобно, но если есть чувства и понимание ситуации, то проблем не возникнет, тем более общаемся каждый день по видеосвязи, она видит, где я нахожусь. Могу внезапно приехать или неожиданно отправить цветы – в общем, удивляем друг друга.

Даниил Уткин с бутсами Copa 20 Фото: Adidas

Новое про академию «Краснодара»: есть фирменное блюдо; Уткина снимали с уроков ради репетиций; обязательные шахматы теперь помогают на поле

– В академии нам каждый год шили школьные костюмы, не нужно было покупать принадлежности – всё выдавали. При этом жили по жёстким правилам: школу нельзя прогулять, причина для пропуска должна быть суперуважительной, да и тебя всё равно найдут через пару уроков. Прогулять больше одного урока нереально.

На праздники в академию приезжали девочки с хореографическими номерами, а после выступлений оставались на дискотеки, кто-то подходил и знакомился. Мы тоже готовили номера и песни. Я, Шапи и Андрей Текучев (сейчас в «Краснодар-2» – Прим. «Чемпионата») пели вместе – у нас было трио. Ради репетиций нас даже снимали с уроков, пели какие-то обычные праздничные песни: новогодние или в честь первого дня учёбы, названия уже не вспомню.

Молодёжка «Краснодара» Фото: fckrasnodar.ru

До 14 лет по выходным нас всей академией вывозили в торговые центры, где мы тусили четыре-пять часов: ходили в кино, покупали что-то запрещённое типа чипсов и еды в «Макдоналдсе». После 14 – могли свободно гулять и выходить с территории, в основном ездили на Красную улицу.

Из необычного – у нас был урок футбола, где рассказывали его историю, про первые Олимпийские игры, появление правил и прочее.

И обязательный предмет – шахматы, так что как минимум ходить в шахматах умеют все. Я и до сих пор играю в быстрые онлайн-шахматы, где у тебя есть минута, чтобы поставить мат либо оставить соперника без времени. Зачем мне шахматы? Для саморазвития. Чем больше углубляешься, тем больше твой мозг думает – ты уже можешь продумать игру на пять ходов (и не только своих, но и соперника). Пользу шахмат прочувствовал на себе, когда в футболе стал заранее определять: куда может уйти мяч из такой-то зоны, где мне лучше открыться под пас.

– Кажется, что воспитанники академии все такие одинаковые оловянные солдатики. Послушные, приличные, но одинаковые. Это так?

– Вообще нет. Мы со многим были не согласны. Наш год и ребята постарше видели, как в академии менялись правила – и мы бунтовали из-за изменений. Как-то пришёл новый воспитатель и сказал, что теперь мы будем ходить строем и по двойкам. Мы вышли так в первый раз и в знак протеста спели «Катюшу», как в армии. После этого строем больше не ходили, правило отменили.

– Как вас там кормили?

– Эксклюзив – самодельные пельмени. Их давали раз в неделю, и их сметала вся академия. Типа это такой запрещённый продукт, и его всем хотелось. А так готовили всевозможные гарниры, рыбу и мясо – кроме свинины и баранины. Свинина тяжело усваивается – это понятно всем спортсменам. Баранина в этом плане отличная, но, думаю, непросто было достать на всех в хорошем качестве.

Ученики Академии «Краснодара» Фото: fckrasnodar.ru

Во взрослой команде кормят примерно тем же, только появляется выбор блюд – в академии такого нет.

– У тебя есть поощрения для самого себя? В стиле: забью гол — съем сникерс?

– Ха-ха, у меня нет жёсткого контроля в отношении питания, потому что строение тела позволяет много есть и не поправляться (у меня сильное жиросжигание). Но запрещённое спортсменам – свинину и много сладкого – я не ем.

Во время карантина кухню на базе закрыли, так что готовил сам. Не скажу, что у меня хорошо получалось, но делал мясо, крупы, спагетти, салаты. Смешивал огурцы, помидоры, авокадо, специи и сметану – девушка научила.

Рыбалка на базе с Мусаевым, мультики Сафонова и крики Шапи – вот такой весёлый «Краснодар»

– Ты знаешь Мурада Мусаева с 14 лет. Как он менялся как человек и как тренер?

– Он очень много читает, следит за разными видами спорта, может подойти к Шапи и поговорить с ним про ММА или Хабиба, любит рыбалку – у нас на базе есть озеро, мы в августе рыбачили с парнями, и к нам неожиданно подсел Мусаев.

Мурад Мусаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Летом я и несколько русских игроков прямо увлеклись рыбалкой, постоянно рыбачит Андрей Синицин, а вот ни один иностранец с нами не ходил, ха-ха. Каждый заезд сидели на озере по три-четыре часа, на спиннинг ловили карпа, подлещика, белого амура. Мой личный рекорд – двухкилограммовый карп. Если поймали мало – отпускали, если много – отдавали сотрудникам базы. Летом на командном пикнике ловили рыбу, и нам тут же её жарили.

– Давай про твоих партнёров. Кто самый крикливый? И вообще какие у вас парни?

– На тренировках самый крикливый и эмоциональный – Шапи. Не любит проигрывать, возмущается, когда кто-то недобежал. Ари, бывает, просто орёт. Я тоже не люблю проигрывать, нервничаю после поражений. Могу выделить Смольникова – по-доброму подшучивает, он такой дядька.

Если можно подколоть, то мы командой эту возможность не упускаем. При этом душат не только молодых. Штрафов за мат у нас нет, но мы соблюдаем субординацию и при тренерах стараемся не материться. В академии тоже нет штрафов – все и так понимают. Хулиганов же выгоняли, если нарушали дисциплину или портили имущество.

Из неожиданного – Мотя [Сафонов] смотрит какие-то китайские мультики. Больше про ребят сказать не могу: у нас много матчей, а в остальное время игроки сидят по домам из-за карантина.

– А легионеры?

– Для меня легионеры-латиноамериканцы все плюс-минус похожи характером: кто-то потише, кто-то поразговорчивее. Шведы тоже спокойные ребята, не могу никого выделить. Приехал Тони – казалось, европеец, раскрепощённый. А он очень спокойный, прямо слишком: редко улыбается, у него почти всегда невозмутимое выражение лица, будто он со шведами из одной страны, ха-ха.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Теперь давай о тебе, твоей позиции в центре поля. Как тебе? Всё ли комфортно? Что отдельно тренируешь?

– До основы моя позиция постоянно менялась. В академию приехал защитником, меня поставили в центре обороны, потом – опорным и левым полузащитником. В молодёжке я стал инсайдом, до сих пор там играю – оптимальная позиция, где я в любом качестве могу помогать атаке. С партнёрами мне удобно, в центре играют опытные ребята: подскажут, помогут, прикроют.

А так забивать голы и отдавать голевые передачи – вот мои цели. Думаю, это понятно.

Хотя с «Челси» сам себя расстроил ударом со штрафного: перекинул бы стенку, а там будь что будет. Тем более репетировал удары за два дня до матча плюс последние три-четыре года тренирую их отдельно: работаю с вратарём, выбираю точки для удара – то слева, то справа, через ведение и передачу; подбираю реальные ситуации, чтобы комфортнее бить в игре.

– Как выглядит твой типичный день?

– Просыпаюсь в девять, к этому времени подъезжают люди в специальных костюмах и делают тест на коронавирус, и так каждый день. Последние полгода тренировки проходят вечером, потому что результат теста мы получаем через четыре часа и только потом едем на базу. Домой возвращаюсь в восемь, созваниваюсь с родными и ложусь спать. В свободное время сижу в планшете, смотрю ТНТ Premier, спортивные сериалы («Последний танец» про Джордана) и ютуб – Василия Уткина, Красаву, какие-то комедийные вещи.

Фото: fckrasnodar.ru

– Какая у тебя мечта?

– Мечта в человеческом плане – оставаться честным, порядочным, держать слово. Завести семью, создать очаг – вот основное. Порядочность для меня – открытость перед людьми, никакого лицемерия и справедливость. Если на тренировке не свистнули явный фол, меня рвёт на части, не всегда справляюсь с эмоциями.

В футболе у меня не мечты, а цели. Стать лидером в любой команде, где нахожусь. Я такой по характеру – мне не нравятся второстепенные роли. Хочу расти как личность и как футболист, выйти на уровень команд плей-офф Лиги чемпионов.