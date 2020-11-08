«Сегодня победила демократия». Как футбольный мир отреагировал на победу Джо Байдена

77-летний Джо Байден победил Дональда Трампа на выборах в Соединённых Штатах Америки, став самым старым президентом в истории страны. В ходе предвыборной кампании демократа поддерживало немало звёзд спорта, в том числе футбола. Собрали реакцию футболистов и футболисток на главную тему дня.

Бывший футболист «Уимблдона», «Лидса» и «Челси», а ныне актёр Винни Джонс опубликовал в своём “твиттере” известную фотографию с экс-полузащитником «Ньюкасла» Полом Гаскойном, наложив на своё лицо голову Байдена, а на Гаскойна – Трампа. С чувством юмора у одного из самых брутальных футболистов конца прошлого века тоже порядок.

Порадовались за Байдена звезды женской сборной США по футболу Меган Рапино и Алекс Морган. Также Рапино поддержала Камалу Харрис, которая стала первой женщиной и первым темнокожим политиком, избранным на пост вице-президента США.

К ним присоединились ещё две экс-футболистки сборной США Меган Клингенберг и Миа Хэмм, которые продемонстрировали свою поддержку новому дуэту.

«Сегодня победила демократия! Спасибо всем участникам опроса по всей стране, которые вызвались обеспечить подсчёт каждого голоса», — написала Хэмм.

А экс-вратарь женской сборной Канады Карина Леблан рассказала о знакомстве с Байденом в 2015 году на чемпионате мира по футболу среди женщин.



«Я знала, когда встретила вас во время финальной игры 2015 года. Чемпионат мира по футболу среди женщин: вы выступали за женщин. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что вы и Камала будете делать в следующие четыре года. Сегодняшние речи были об истории, надежде и вере в нечто большее, чем вы сами», — написала легендарная футболистка.

Сам Байден в колледже играл в американский футбол. В своих мемуарах он писал, что спорт помог обрести ему уверенность.



«Как бы мне не хватало уверенности в своей способности общаться устно, я всегда был уверен в своих спортивных способностях. Занятия спортом были для меня столь же естественны, сколь неестественны разговоры (с детства Байден заикался). И спорт оказался моим билетом к принятию решений. Меня было нелегко запугать в игре, поэтому даже когда я заикался, я всегда был ребенком, который говорил: «Дай мне мяч», — говорил американский политик.



