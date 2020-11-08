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Выборы в США, победа Джона Байдена — реакция футбольного мира на главную тему дня

Как футбольный мир отреагировал на победу Байдена
Дмитрий Росип
«Сегодня победила демократия». Как футбольный мир отреагировал на победу Джо Байдена
Винни Джонс оригинально поздравил нового президента США.
Футбол 0

77-летний Джо Байден победил Дональда Трампа на выборах в Соединённых Штатах Америки, став самым старым президентом в истории страны. В ходе предвыборной кампании демократа поддерживало немало звёзд спорта, в том числе футбола. Собрали реакцию футболистов и футболисток на главную тему дня.

Бывший футболист «Уимблдона», «Лидса» и «Челси», а ныне актёр Винни Джонс опубликовал в своём “твиттере” известную фотографию с экс-полузащитником «Ньюкасла» Полом Гаскойном, наложив на своё лицо голову Байдена, а на Гаскойна – Трампа. С чувством юмора у одного из самых брутальных футболистов конца прошлого века тоже порядок.

Порадовались за Байдена звезды женской сборной США по футболу Меган Рапино и Алекс Морган. Также Рапино поддержала Камалу Харрис, которая стала первой женщиной и первым темнокожим политиком, избранным на пост вице-президента США.

К ним присоединились ещё две экс-футболистки сборной США Меган Клингенберг и Миа Хэмм, которые продемонстрировали свою поддержку новому дуэту.

«Сегодня победила демократия! Спасибо всем участникам опроса по всей стране, которые вызвались обеспечить подсчёт каждого голоса», — написала Хэмм.

А экс-вратарь женской сборной Канады Карина Леблан рассказала о знакомстве с Байденом в 2015 году на чемпионате мира по футболу среди женщин.

«Я знала, когда встретила вас во время финальной игры 2015 года. Чемпионат мира по футболу среди женщин: вы выступали за женщин. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что вы и Камала будете делать в следующие четыре года. Сегодняшние речи были об истории, надежде и вере в нечто большее, чем вы сами», — написала легендарная футболистка.

Сам Байден в колледже играл в американский футбол. В своих мемуарах он писал, что спорт помог обрести ему уверенность.

«Как бы мне не хватало уверенности в своей способности общаться устно, я всегда был уверен в своих спортивных способностях. Занятия спортом были для меня столь же естественны, сколь неестественны разговоры (с детства Байден заикался). И спорт оказался моим билетом к принятию решений. Меня было нелегко запугать в игре, поэтому даже когда я заикался, я всегда был ребенком, который говорил: «Дай мне мяч», — говорил американский политик.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

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