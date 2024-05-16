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Владимир Слишкович останется в тренерском штабе «Спартака» при Деяне Станковиче

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович продолжит работу в тренерском штабе команды после назначения Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых со следующего сезона, сообщает официальный сайт «Спартака».

«Работу в штабе красно-белых продолжит Владимир Слишкович, который исполняет обязанности главного тренера в концовке текущего сезона», — говорится в официальном заявлении московского клуба.

Напомним, сегодня, 16 мая, стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен на должность главного тренера «Спартака» с сезона-2024/2025. Владимир Слишкович был ассистентом бывшего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, а после отставки испанца занял его место на временной основе.