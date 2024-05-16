Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Слишкович останется в тренерском штабе «Спартака» при Деяне Станковиче

Владимир Слишкович останется в тренерском штабе «Спартака» при Деяне Станковиче
Аудио-версия:
Комментарии

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович продолжит работу в тренерском штабе команды после назначения Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых со следующего сезона, сообщает официальный сайт «Спартака».

«Работу в штабе красно-белых продолжит Владимир Слишкович, который исполняет обязанности главного тренера в концовке текущего сезона», — говорится в официальном заявлении московского клуба.

Напомним, сегодня, 16 мая, стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен на должность главного тренера «Спартака» с сезона-2024/2025. Владимир Слишкович был ассистентом бывшего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, а после отставки испанца занял его место на временной основе.

Материалы по теме
Деян Станкович — главный тренер «Спартака» с сезона-2024/2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android