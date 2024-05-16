Мостовой: для «Спартака» и Станковича было бы лучше, если бы меня взяли в тренерский штаб

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на назначение сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.

«Слава богу, что футбольный человек в «Спартаке». При этом Станкович был прекрасным футболистом в прошлом и много выиграл. Теперь будем слушать футбольный язык, а не рассказы из интернета. Ясно, что это не гарант того, что «Спартак» сейчас начнёт выигрывать. Всё равно играют и выигрывают футболисты.

Но здесь хоть нет претензий — «Спартак» начал думать по-футбольному. Ещё для «Спартака» и Станковича было бы лучше, если бы меня взяли в тренерский штаб», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.