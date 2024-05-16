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Деян Станкович — главный тренер «Спартака» с сезона-2024/2025

Деян Станкович — главный тренер «Спартака» с сезона-2024/2025
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Сербский специалист Деян Станкович назначен на должность главного тренера «Спартака» с сезона-2024/2025. Об этом информирует официальный сайт красно-белых.

Фото: ФК «Спартак»

«Легендарный полузащитник и тренер-чемпион двух стран возглавит красно-белых с нового сезона.

Добро дошао, Дејан! Добро пожаловать в «Спартак», — написано в телеграм-канале красно-белых.

Подчёркивается, что сербский специалист Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера «Спартака», продолжит работу в тренерском штабе московского клуба.

Напомним, в 2019 году Станкович стал главным тренером «Црвены Звезды». Он трижды подряд привёл сербский клуб к золотым медалям чемпионата Сербии, два раза взял Кубок страны, дважды выводил команду в плей-офф Лиги Европы.

По ходу прошлого сезона Станкович возглавил «Сампдорию». На фоне финансовых проблем клуба и после завершения контракта Деян покинул его.

С лета минувшего года Станкович работал в «Ференцвароше». Он дошёл с ним до плей-офф Лиги конференций, а месяц назад клуб из Будапешта досрочно стал чемпионом Венгрии.

Из «Ференцвароша» в «Спартак» переходят помощники Станковича. Это сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

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