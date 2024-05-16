«Ленинградец» и тульский «Арсенал» не выявили победителя в матче 24-го тура Первой лиги

Закончился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Ленинградец» принимал на своём поле тульский «Арсенал». Матч завершился ничейным исходом — 1:1.

На 12-й минуте хозяев вывел вперёд защитник Роман Кудрявцев. Однако уже в компенсированное время первого тайма полузащитник туляков Ишхан Гелоян сравнял счёт.

Таким образом, за два тура до конца сезона «Ленинградец» продолжает находиться в зоне вылета Первой лиги, набрав 31 очко после 32 матчей. После аналогичного количества игр тульский «Арсенал» при равенстве очков делит четвёртое место, позволяющее участвовать в переходных матчах за выход в РПЛ, с московской «Родиной», имея в активе 52 очка.

В следующем туре «Ленинградец» сыграет 20 мая на выезде с «Нефтехимиком», матч начнётся в 18:00 по московскому времени. Тульскому «Арсеналу» в этот день предстоит принять на своём поле тольяттинский «Акрон», свисток арбитра о начале встречи прозвучит в 17:45 по московскому времени.