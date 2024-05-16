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«Ленинградец» и тульский «Арсенал» не выявили победителя в матче 24-го тура Первой лиги

«Ленинградец» и тульский «Арсенал» не выявили победителя в матче 24-го тура Первой лиги
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Закончился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Ленинградец» принимал на своём поле тульский «Арсенал». Матч завершился ничейным исходом — 1:1.

Россия - Мелбет Первая лига . 24-й тур
16 мая 2024, четверг. 17:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
1 : 1
Арсенал
Тула
1:0 Кудрявцев – 12'     1:1 Гелоян – 45+2'    

На 12-й минуте хозяев вывел вперёд защитник Роман Кудрявцев. Однако уже в компенсированное время первого тайма полузащитник туляков Ишхан Гелоян сравнял счёт.

Таким образом, за два тура до конца сезона «Ленинградец» продолжает находиться в зоне вылета Первой лиги, набрав 31 очко после 32 матчей. После аналогичного количества игр тульский «Арсенал» при равенстве очков делит четвёртое место, позволяющее участвовать в переходных матчах за выход в РПЛ, с московской «Родиной», имея в активе 52 очка.

В следующем туре «Ленинградец» сыграет 20 мая на выезде с «Нефтехимиком», матч начнётся в 18:00 по московскому времени. Тульскому «Арсеналу» в этот день предстоит принять на своём поле тольяттинский «Акрон», свисток арбитра о начале встречи прозвучит в 17:45 по московскому времени.

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