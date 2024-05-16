Хлестов: ещё после первого круга я говорил, что «Спартак» будет бороться за пятое место

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов ответил на вопрос, будет ли сезон для красно-белых считаться провальным, если они не попадут в тройку сильнейших команд.

«Могу сказать лишь, что я ещё после первого круга говорил, что «Спартак» будет бороться именно за пятое место. Жаль, конечно, что так получилось. В чём причина поражения от «Балтики»? Расслабились после небольшой серии удачных игр, вот и пропустили в самом начале игры, а потом фарт ушёл. Теперь остаётся надеяться, что «Спартак» всё же сможет оказаться на третьем месте по итогам сезона», — приводит слова Хлестова «РБ Спорт».

Напомним, после 28 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 46 очков и занимает пятое место, отставая от третьей строчки, на которой располагается «Краснодар», на четыре очка. В следующем туре красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча состоится 19 мая. В 30-м туре «Спартак» проведёт матч с «Оренбургом». Встреча пройдёт 25 мая.

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