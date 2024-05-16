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Источник: «Спартак» предлагал пост главного тренера Руду ван Нистелрою

Источник: «Спартак» предлагал пост главного тренера Руду ван Нистелрою
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Бывший главный тренер нидерландского ПСВ Руд ван Нистелрой мог возглавить по ходу нынешнего сезона московский «Спартак». Об этом сообщает Legalbet.

По информации источника, красно-белые в феврале этого года делали предложения ван Нистелрою, находящемуся в статусе безработного после ухода из ПСВ в конце прошлого сезона, однако получили отказ от нидерландского специалиста, настроенного на то, чтобы работать в одной из пятёрки статусных лиг Европы.

В своей карьере ван Нистелрой работал главным тренером только в ПСВ. Во главе команды с июля 2022 года он выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов. Специалист был уволен за тур до конца сезона нидерландского чемпионата, когда ПСВ находился на втором месте, на котором и завершил в итоге сезон.

Напомним, сегодня, 16 мая, стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен на должность главного тренера «Спартака» с сезона-2024/2025.

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