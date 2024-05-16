Источник: «Спартак» предлагал пост главного тренера Руду ван Нистелрою

Бывший главный тренер нидерландского ПСВ Руд ван Нистелрой мог возглавить по ходу нынешнего сезона московский «Спартак». Об этом сообщает Legalbet.

По информации источника, красно-белые в феврале этого года делали предложения ван Нистелрою, находящемуся в статусе безработного после ухода из ПСВ в конце прошлого сезона, однако получили отказ от нидерландского специалиста, настроенного на то, чтобы работать в одной из пятёрки статусных лиг Европы.

В своей карьере ван Нистелрой работал главным тренером только в ПСВ. Во главе команды с июля 2022 года он выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов. Специалист был уволен за тур до конца сезона нидерландского чемпионата, когда ПСВ находился на втором месте, на котором и завершил в итоге сезон.

Напомним, сегодня, 16 мая, стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен на должность главного тренера «Спартака» с сезона-2024/2025.