Хавбек «Сочи» Мигел назвал фаворита в борьбе за чемпионство в РПЛ

Атакующий полузащитник «Сочи» Мигел Силвейра ответил на вопрос, какая из команд лидирующей после 28-го тура тройки турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги финиширует по итогам сезона на первом месте и завоюет титул чемпиона страны.

«Кто станет чемпионом? Не знаю, наверное, «Динамо». Им нужно выиграть два матча, и всё. Но сложно сказать, я не знаю, всё может быть», — приводит слова Мигела «РБ Спорт».

Напомним, по итогам 28-го тура Российской Премьер-Лиги на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги вышло московское «Динамо». В активе столичного клуба 53 очка. На втором месте располагается петербургский «Зенит». В активе сине-бело-голубых 51 очко. Что касается третьего места, то его занимает «Краснодар». Южане заработали 50 очков.