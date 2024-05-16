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«Он больше похож на меня, чем я». Мбаппе — о своей восковой фигуре в музее мадам Тюссо

«Он больше похож на меня, чем я». Мбаппе — о своей восковой фигуре в музее мадам Тюссо
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе представил свою восковую фигуру в известном музее мадам Тюссо.

Мбаппе представил свою восковую фигуру в музее мадам Тюссо:

«Он больше похож на меня, чем я», — сказал французский футболист, увидев свою восковую фигуру.

Напомним, ранее Мбаппе сообщил, что покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона. Ранее в СМИ появлялась информация, что нападающий уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Отмечалось, что Мбаппе ещё зимой сообщил партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

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