Вратарь «Балтики» Латышонок: у меня мечта попасть в сборную России

Вратарь калининградской «Балтики» Евгений Латышонок высказался о возможном вызове в сборную России по футболу на предстоящий товарищеский матч со сборной Беларуси, который пройдёт 7 июня.

«Вызов в сборную на матч с Беларусью? Пускай в сборной решают, заслужил я или нет. Конечно, у меня есть мечта попасть в сборную России», — приводит слова Латышонка Sport24.

Напомним, 25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в в «Балтику». В нынешнем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 31 матч и пропустил 37 мячей, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 650 тыс.