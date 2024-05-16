Спортдир «Спартака» Амарал прокомментировал назначение Станковича на пост главного тренера

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал назначение Деяна Станковича новым главным тренером красно-белых.

«Деян Станкович не нуждается в представлении. Карьера этой мировой легенды футбола и список его достижений говорят сами за себя.

Но мы приглашаем в «Спартак» не бывшего футболиста. Мы приглашаем тренера, который уже пять лет работает на высоком уровне. За это время он успел выиграть четыре чемпионских звания — три с «Црвеной Звездой» и одно с «Ференцварошем». Кроме того, у него в коллекции два Кубка Сербии. Однако дело не только в титулах. На наш выбор повлияло ещё и то, что в работе Деяна есть системный подход.

Уже после первого разговора мы почувствовали, что этот человек отлично подходит нашему клубу. Своими амбициями, страстью, опытом, лидерством, качеством понимания футбола. Деян полон желания приступить к работе в «Спартаке». Он понимает, что стать частью самого популярного клуба России — это честь и большая ответственность.

Я убеждён, что Деян сможет помочь «Спартаку» вернуться на победный путь. Вся его долгая карьера в футболе говорит об умении добиваться побед. Не сомневаюсь, что это правильный выбор для настоящего и будущего «Спартака», — приводит слова Амарала пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.