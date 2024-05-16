«Эта тема обсуждалась». Президент «Наполи» — о потенциальном приходе Конте в клуб

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис отреагировал на информацию о том, что итальянский специалист Антонио Конте может быть назначен на должность главного тренера неаполитанского клуба.

«Это вы [журналисты] говорите об Антонио Конте, я никогда не упоминал о нём. Эта тема обсуждалась в ноябре, вот и всё. Кажется, что существует только один человек, который может вывести «Наполи» на самый высокий уровень, но это не так», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, последним местом работы Антонио Конте был лондонский «Тоттенхэм». Итальянский специалист возглавлял английский клуб с 2021 по 2023 год. За свою тренерскую карьеру Конте выиграл восемь титулов: пять — с «Ювентусом», один — с «Интером» и ещё два — с «Челси».

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