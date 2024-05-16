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«Позорники». Губерниев отреагировал на новость о драке с участием футболистов «Енисея»

Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о драке футболистов «Енисея» с семьёй отдыхающих в Красноярске.

«Футболисты «Енисея» из Красноярска, которые нарушали общественный порядок — позорники! Тьфу!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось о драке игроков «Енисея» с семьёй отдыхающих. Отмечалось, что виновниками конфликта, который произошёл в понедельник, 13 мая, стали игроки красноярского клуба Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников. Позднее футбольный клуб «Енисей» выступил с официальным заявлением по поводу произошедшего, пообещав принять меры по отношению к футболистам.

Сегодня стало известно, что правоохранительные органы составили административный протокол за мелкое хулиганство на Владимира Хозина.