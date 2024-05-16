Агент Помазуна: возвращение в ЦСКА из-за травмы Торопа? Илья не бросит «Урал»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, ответил на вопрос о возможном отзыве голкипера из аренды в «Урале» после травмы вратаря армейцев Владислава Торопа. Напомним, Тороп получил травму в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5).

— Вчера Тороп получил травму. Если ЦСКА документально подтвердит травму Акинфеева, есть ли гипотетическая возможность, что клуб вернёт Помазуна из аренды на последние матчи сезона?

— Смеёшься, что ли? Это даже не обсуждается, у «Урала» остались важнейшие игры, борьба за место в РПЛ, а ЦСКА не борется за медали. «Урал» выполняет перед Помазуном все обязательства, так что невозможно представить, что он уйдёт на последние две игры в ЦСКА. Илья — нормальный человек, а не подлец, и не бросит «Урал» в такой ситуации. Армейцы по регламенту могут заявить ещё одного вратаря, если будет травмирован Акинфеев, — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 27-летний Помазун принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с московским ЦСКА рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 2,5 млн. После 27 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Урал» набрал 28 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.