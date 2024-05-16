«Альмерия» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 22:30 мск

Сегодня, 16 мая, состоится матч 36-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Альмерия» и «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Пауэр Хорс — Уэгос Медитерранеос» в Альмерии, Испания. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» и «Альмерия» встречались между собой в 18-м туре. Встреча проходила в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

После 35 сыгранных матчей в активе «Барселоны» 76 набранных очков. Каталонцы находятся на второй строчке в турнирной таблице чемпионата. «Альмерия» набрала 17 очков и располагается на последнем месте.