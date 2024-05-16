Сербский специалист Деян Станкович обратился к болельщикам «Спартака» после назначения на пост главного тренера клуба.

«Вы отлично меня знаете: из-за этого гола, из-за многочисленных трофеев, из-за игры за братскую Сербию на чемпионатах мира и побед с «Црвеной Звездой» в Белграде. А я отлично знаю вас. Вы — болельщики самого титулованного клуба России. Вы — самые преданные фанаты в стране. И вы очень соскучились по большим победам. Вы — энергия «Спартака» и всегда ей были. Я знаю, что такое «Спартак» — великий клуб с великой историей, большое давление, к которому я уже давно привык. И я знаю, что должен делать «Спартак».

Сейчас я скажу вам то же самое, что скажу игрокам в первый день, когда приеду в Москву. Каждый в «Спартаке» должен ежедневно доказывать, что достоин быть частью этого легендарного клуба. Мы должны трудиться на максимум, поддерживать и верить друг в друга ради победы в каждом матче. Этого я буду требовать и от себя: каждый день делать всё, чтобы «Спартак» был лучшим. Всё, хватит слов, пора браться за работу. Вперёд, «Спартак», — сказал Станкович в видео в соцсетях клуба.