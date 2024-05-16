Названа сумма, которую «Челси» предложил «Палмейрасу» за 17-летнего Эстевао Виллиана

Стали известны подробности возможного перехода вингера бразильского «Палмейраса» Эстевао Виллиана в лондонский «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, лондонцы предложили за 17-летнего Эстевао £ 55 млн, что превышает сумму его отступных в контракте с «Палмейрасом» При этом «Челси» установил для бразильской команды возможность получить 40% от суммы последующей перепродажи футболиста.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что «Челси» достиг устной договорённости с вингером бразильского «Палмейраса» Эстевао Виллианом.

17-летний Эстевао Виллиан является воспитанником бразильского «Крузейро», откуда в 2021 году перешёл в «Палмейрас». Нападающий провёл в нынешнем сезоне в составе «Палмейраса» 21 матч, в котором забил семь голов и отдал три голевые передачи. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Эстевао составляет € 10 млн.