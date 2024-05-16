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Хомуха: «Зенит» идёт среди клубов, претендующих на титул. Рано давать оценки работе Семака

Хомуха: «Зенит» идёт среди клубов, претендующих на титул. Рано давать оценки работе Семака
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Бывший игрок сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о возможном увольнении Сергея Семака с поста главного тренера сине-бело-голубых.

«Пять лет подряд «Зенит» с Семаком выигрывал чемпионат России, и сейчас он ещё не завершился. Команда находится среди клубов, которые претендуют на титул. Считаю, что здесь преждевременно делать какие-то оценки», — приводит слова Хомухи Vprognoze.ru.

Напомним, 48-летний Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года, во всех пяти полных сезонах под его руководством сине-бело-голубые становились чемпионами. В текущей турнирной таблице санкт-петербургская команда находится на втором месте за два тура до финиша, отставая на два очка от лидирующего московского «Динамо».

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