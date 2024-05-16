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Тен Хаг высказался о потенциальной отмене VAR в чемпионате Англии

Тен Хаг высказался о потенциальной отмене VAR в чемпионате Англии
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на информацию о том, что английская Премьер-лига может отказаться от практики использования системы VAR.

«Я не думаю, что теперь есть путь назад. В целом, это (VAR) делает футбол более справедливым. Но есть и проблемы. Мы должны вносить улучшения [в работу VAR]», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Вулверхэмптон» направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы. 6 июня на общем собрании представители клубов должны проголосовать за или против такого шага. Однако подчёркивалось, что большая часть клубов английской Премьер-лиги выступают против отмены VAR.

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