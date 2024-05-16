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Андрей Лунёв заявил, что «Карабах» предложил ему новый контракт

Российский голкипер азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о своём будущем. Вратарь заявил, что получил предложение о новом контракте от своего нынешнего клуба.

«Сейчас концентрация только на концовке сезона. Какие‑то решения о своём будущем буду принимать в конце сезона.

Предлагает ли руководство «Карабаха» новый контракт? Да, мы находимся в процессе обсуждения. Процесс идёт», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Напомним, ранее в СМИ сообщалось об интересе московского «Динамо» и «Ростова» к 32-летнему голкиперу «Карабаха».

В нынешнем сезоне 32-летний голкипер «Карабаха» принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.