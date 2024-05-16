Хосеп Гвардиола может уйти из «Ман Сити» летом 2025 года — Дэвид Орнштейн

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть «горожан» по окончании сезона-2024/2025. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в своей колонке в The Athletic.

По информации источника, испанский тренер ещё не принял решения о продлении контракта с «Манчестер Сити», истекающего летом 2025 года, и в свойственной для себя манере откладывает этот вопрос. Как отмечает Орнштейн, в футбольной среде считают, что Гвардиола в итоге не продлит контракт с «горожанами» и уйдёт после сезона-2024/2025.

Напомним, Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Под руководством Гвардиолы «горожане» впервые в истории выиграли Лигу чемпионов. В прошлом сезоне английской команде удалось оформить требл. С испанцем во главе «горожанам» удалось пять раз выиграть чемпионат Англии.