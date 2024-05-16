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Ветераны «Динамо» и Влад А4 раздадут автографы перед матчем с «Крыльями»

Ветераны «Динамо» и Влад А4 раздадут автографы перед матчем с «Крыльями»
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В субботу, 18 мая, в 14:00 мск на «ВТБ Арене» начнётся матч 29-го тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов». От исхода этой встречи во многом зависит судьба золотой гонки.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как сообщили в пресс-службе бело-голубых, поддержать команду в борьбе за чемпионство придут многочисленные звёздные болельщики клуба: блогер Влад Бумага, фигуристка и ведущая Евгения Медведева, актёр Павел Деревянко, певец Лев Лещенко, певица Миа Бойка, звёздная семья Юрий, Дмитрий и Стеша Маликовы, артист Камиль Ларин, комментатор Виктор Гусев и другие.

Перед игрой в фойе стадиона пройдут сразу две автограф-сессии: с Владом Бумагой (А4) для юных болельщиков, а также с ветеранами «Динамо» Александром Бородюком, Виктором Лосевым и Игорем Колывановым для давних поклонников клуба.

По информации, в эту субботу на «ВТБ Арене» ожидается аншлаг, так как за два дня до матча в продаже осталось менее 4000 билетов.

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