Ветераны «Динамо» и Влад А4 раздадут автографы перед матчем с «Крыльями»

В субботу, 18 мая, в 14:00 мск на «ВТБ Арене» начнётся матч 29-го тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов». От исхода этой встречи во многом зависит судьба золотой гонки.

Как сообщили в пресс-службе бело-голубых, поддержать команду в борьбе за чемпионство придут многочисленные звёздные болельщики клуба: блогер Влад Бумага, фигуристка и ведущая Евгения Медведева, актёр Павел Деревянко, певец Лев Лещенко, певица Миа Бойка, звёздная семья Юрий, Дмитрий и Стеша Маликовы, артист Камиль Ларин, комментатор Виктор Гусев и другие.

Перед игрой в фойе стадиона пройдут сразу две автограф-сессии: с Владом Бумагой (А4) для юных болельщиков, а также с ветеранами «Динамо» Александром Бородюком, Виктором Лосевым и Игорем Колывановым для давних поклонников клуба.

По информации, в эту субботу на «ВТБ Арене» ожидается аншлаг, так как за два дня до матча в продаже осталось менее 4000 билетов.