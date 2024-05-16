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«Волгарь» в меньшинстве обыграл «Нефтехимик» в матче 24-го тура Первой лиги

Завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Волгарь» и «Нефтехимик». Матч завершился победой астраханской команды со счётом 1:0.

На 59-й минуте с поля был удалён защитник «Волгаря» Илья Зуев. На 75-й минуте полузащитник хозяев Данил Клёнкин забил единственный гол в матче.

После 32 туров Первой лиги «Волгарь» набрал 31 очко и занимает 17-е место. «Нефтехимик» после аналогичного количества матчей данного соревнования заработал 42 очка и располагается на 11-й строчке.

В следующем туре Первой лиги «Волгарь» сыграет с саратовским «Соколом». Встреча состоится 20 мая, начало в 18:00 мск. «Нефтехимик» в следующем туре встретится с «Ленинградцем». Матч состоится 20 мая, начало в 18:00 мск.

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