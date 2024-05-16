Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: у Станковича есть дух победителя — надеюсь, «Спартак» наконец угадал

Кечинов: у Станковича есть дух победителя — надеюсь, «Спартак» наконец угадал
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на назначение сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.

«Мы помним, что Станкович был прекрасным футболистом. Это тренер с опытом, знает, как выигрывать. У него есть дух победителя. Надеюсь, что «Спартак» наконец угадал с кандидатурой. Хочется, чтобы Станкович помог своим опытом, а команда с ним шла только вперёд. Теперь остаётся ждать и надеяться, что с этим тренером всё будет хорошо», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

С лета минувшего года Станкович работал в «Ференцвароше». Он дошёл с ним до плей-офф Лиги конференций, а месяц назад клуб из Будапешта досрочно стал чемпионом Венгрии.

Из «Ференцвароша» в «Спартак» переходят помощники Станковича. Это сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

Материалы по теме
«Спартак» мощно удивил выбором нового тренера! Реакция на приход Станковича. LIVE
Live
«Спартак» мощно удивил выбором нового тренера! Реакция на приход Станковича. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android