Кечинов: у Станковича есть дух победителя — надеюсь, «Спартак» наконец угадал

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на назначение сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.

«Мы помним, что Станкович был прекрасным футболистом. Это тренер с опытом, знает, как выигрывать. У него есть дух победителя. Надеюсь, что «Спартак» наконец угадал с кандидатурой. Хочется, чтобы Станкович помог своим опытом, а команда с ним шла только вперёд. Теперь остаётся ждать и надеяться, что с этим тренером всё будет хорошо», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

С лета минувшего года Станкович работал в «Ференцвароше». Он дошёл с ним до плей-офф Лиги конференций, а месяц назад клуб из Будапешта досрочно стал чемпионом Венгрии.

Из «Ференцвароша» в «Спартак» переходят помощники Станковича. Это сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.