Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франко Камоцци отреагировал на назначение Станковича в «Спартак»

Франко Камоцци отреагировал на назначение Станковича в «Спартак»
Комментарии

Итальянский функционер Франко Камоцци прокомментировал назначение сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера московской команды.

«Назначение Деяна Станковича в «Спартак» — это очень сильно. Деян хороший тренер и замечательный человек», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 16 мая, стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен на должность главного тренера «Спартака» с сезона-2024/2025. В концовке нынешнего сезона временно исполняющим обязанности главного тренера команды продолжит оставаться Владимир Слишкович, который останется в клубе и со следующего сезона войдёт в тренерский штаб Деяна Станковича.

Материалы по теме
Деян Станкович — главный тренер «Спартака» с сезона-2024/2025
Материалы по теме
«Спартак» мощно удивил выбором нового тренера! Реакция на приход Станковича. LIVE
Live
«Спартак» мощно удивил выбором нового тренера! Реакция на приход Станковича. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android