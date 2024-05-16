Франко Камоцци отреагировал на назначение Станковича в «Спартак»

Итальянский функционер Франко Камоцци прокомментировал назначение сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера московской команды.

«Назначение Деяна Станковича в «Спартак» — это очень сильно. Деян хороший тренер и замечательный человек», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 16 мая, стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен на должность главного тренера «Спартака» с сезона-2024/2025. В концовке нынешнего сезона временно исполняющим обязанности главного тренера команды продолжит оставаться Владимир Слишкович, который останется в клубе и со следующего сезона войдёт в тренерский штаб Деяна Станковича.