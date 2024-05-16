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Агент Букари, которым интересовался «Краснодар»: трансфер в Россию возможен

Агент Букари, которым интересовался «Краснодар»: трансфер в Россию возможен
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Агент Джордж Вустер, представляющий интересы 25-летнего крайнего нападающего «Црвены Звезды» Османа Букари, ответил на вопрос о потенциальном переходе его клиента в один из клубов РПЛ.

«Да, мы готовы рассмотреть предложения от клубов РПЛ. Трансфер в Россию возможен», — приводит слова Вустера «РБ Спорт».

Напомним, минувшей зимой появлялась информация, что ганский футболист может стать новым игроком «Краснодара».

В нынешнем сезоне Букари принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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