Эдуард Мор: Станкович — топ для «Спартака». Мне этот выбор очень нравится

Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на назначение сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера московской команды.

«На первый взгляд, мне этот выбор очень нравится. Это безусловный авторитет, очень сильный футболист, имеет опыт работы помощником и главным тренером в разных командах. Из всех возможных иностранных вариантов Станкович — это топ для «Спартака». Я рад», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 16 мая, стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен на должность главного тренера «Спартака» с сезона-2024/2025. В концовке текущего сезона временно исполняющим обязанности наставника команды продолжит оставаться Владимир Слишкович.